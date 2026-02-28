Bu sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’a İsrail tarafından yeni bir savaş başlatıldı. Cenevre’de ABD ve İran arasında devam eden nükleer müzakereleri bir kez daha rafa kaldırılırken, İran’ın dini lideri Ali Hameney’in Tahran’da hedef alınan yerler arasından konutu olduğu öğrenildi. Bu haber sonra dini lider Ali Hamaney’in hayatı merak edildi. Peki, Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

Özetle

ALİ HAMANEY KİMDİR?

İsrail’in İran’a yapmış olduğu savaşla beraber İran’ın dini lideri Ali Hamaney, hayatıyla merak edilirken gündeme geldi.

İran’ın dini lideri olan Ali Hameney, 19 Nisan 1939 yılında dünyaya gelmiştir. Siyaset ve din adamı olan Hamaney, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İran’ın ikinci lideri olarak 1989’dan beri bu görevi üstleniyor.

Ülkenin siyasi yapısından pek çok alana kadar güç merkezi bulunan Ali Hamaney, kamu politikaları hakkında da yetkisi olarak kimin ne gövece getirileceğine karar verebilir. Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Ali Hamaney, Küçük yaşlardan itibaren dini eğitimlerini almıştır.

1981 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. 1989’da Humeyni’nin ölümü üzerine, dini lider olarak onun yerine getirildi. Aile hayatıyla kamuoyunda yer almayan Hamaney’in altı çocuk babasıdır.

ALİ HAMANEY’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İsrail’in İran’a bu sabah saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu savaş tüm dünyanın gündemine oturdu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın hava savunma sistemleri devreye girerek, başkentin batı ve merkezinden patlama sesleri duyuldu.

Patlama sesiyle birlikte bir panik havası meydana gelirken, İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı saldırıya başladıklarını açıkladı. Diğer bir yandan İçişleri Bakanlığı kamu düzenini korumak için tüm imkanları seferber edildiğini de duyurdu.

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’ı hedef alırken, hedef alınan yerler arasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de konutu olduğu bilgisi verildi. Bu bilgi sonrası Ali Hamaney’in sağlık durumu merak edildi.

Ancak kamuoyunda Ali Hamaney’in şimdilerde sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. İran medyasında yer alan habere göre, Ali Hamaney, güvenli bir bölgeye duruyor.

İRAN'IN DİNİ LİDERİ HAMANEY NEREDE?

ABD ve İsrail’in İran başta başkent Tahran olmak üzere dört şehre hava saldırısı düzenlediği bildirildi. ABD ile İsrail’in ortak operasyonu olduğu bildirilen savaşın ardından ABD Başkanı Donald Trump’dan "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" demesiyle Tahran misilleme saldırısı başlattı.

İsrail’in İran’ı hedef almasıyla kritik şehirlere saldırı meydana gelirken İran’ın dini lider Ali Hamaney’in nerede olduğu merak edildi. İran’ın dini lider Hamaney, medyada yer alan haberlere göre Tahran’da değil. Güvenli bir bölgeye götürülen Ali Hamaney’in şimdilerde nerede oldupu bilinmiyor.