Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

Sabah saatlerinde meydana gelen İsrail İran savaşlarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney, hayatıyla gündem oldu. İsrail saldırıları devam ederken İran’ın dini lideri Ali Hameny’in nerede olduğu merak edildi. Peki, Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 13:48

Bu sabah saatlerinde ’ın başkenti ’a tarafından yeni bir savaş başlatıldı. Cenevre’de ABD ve İran arasında devam eden nükleer müzakereleri bir kez daha rafa kaldırılırken, İran’ın dini lideri Ali Hameney’in Tahran’da hedef alınan yerler arasından konutu olduğu öğrenildi. Bu haber sonra dini lider ’in hayatı merak edildi. Peki, Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

HABERİN ÖZETİ

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıda dini lider Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı, Hamaney'in sağlık durumu ve nerede olduğu hakkında net bilgi bulunmadığı ancak güvenli bir bölgede olduğu belirtildi.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı başlattı.
Saldırıda İran dini lideri Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı bilgisi verildi.
Ali Hamaney'in sağlık durumu hakkında net bilgi olmamakla birlikte, güvenli bir bölgeye götürüldüğü açıklandı.
Saldırılar, ABD-İran nükleer müzakerelerini rafa kaldırırken, İran Devrim Muhafızları karşı saldırı başlattığını duyurdu.
Ali Hamaney, 1989'dan beri İran'ın en yüksek dini ve siyasi lideridir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ALİ HAMANEY KİMDİR?

İsrail’in İran’a yapmış olduğu savaşla beraber İran’ın dini lideri Ali Hamaney, hayatıyla merak edilirken gündeme geldi.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

İran’ın dini lideri olan Ali Hameney, 19 Nisan 1939 yılında dünyaya gelmiştir. Siyaset ve din adamı olan Hamaney, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İran’ın ikinci lideri olarak 1989’dan beri bu görevi üstleniyor.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

Ülkenin siyasi yapısından pek çok alana kadar güç merkezi bulunan Ali Hamaney, kamu politikaları hakkında da yetkisi olarak kimin ne gövece getirileceğine karar verebilir. Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Ali Hamaney, Küçük yaşlardan itibaren dini eğitimlerini almıştır.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

1981 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. 1989’da Humeyni’nin ölümü üzerine, dini lider olarak onun yerine getirildi. Aile hayatıyla kamuoyunda yer almayan Hamaney’in altı çocuk babasıdır.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

ALİ HAMANEY’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İsrail’in İran’a bu sabah saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu savaş tüm dünyanın gündemine oturdu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın hava savunma sistemleri devreye girerek, başkentin batı ve merkezinden patlama sesleri duyuldu.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

Patlama sesiyle birlikte bir panik havası meydana gelirken, İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı saldırıya başladıklarını açıkladı. Diğer bir yandan İçişleri Bakanlığı kamu düzenini korumak için tüm imkanları seferber edildiğini de duyurdu.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’ı hedef alırken, hedef alınan yerler arasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de konutu olduğu bilgisi verildi. Bu bilgi sonrası Ali Hamaney’in sağlık durumu merak edildi.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

Ancak kamuoyunda Ali Hamaney’in şimdilerde sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. İran medyasında yer alan habere göre, Ali Hamaney, güvenli bir bölgeye duruyor.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

İRAN'IN DİNİ LİDERİ HAMANEY NEREDE?

ABD ve İsrail’in İran başta başkent Tahran olmak üzere dört şehre hava saldırısı düzenlediği bildirildi. ABD ile İsrail’in ortak operasyonu olduğu bildirilen savaşın ardından ABD Başkanı Donald Trump’dan "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" demesiyle Tahran misilleme saldırısı başlattı.

Ali Hamaney kimdir, sağlık durumu nasıl? İran'ın dini lideri Hamaney nerede?

İsrail’in İran’ı hedef almasıyla kritik şehirlere saldırı meydana gelirken İran’ın dini lider Ali Hamaney’in nerede olduğu merak edildi. İran’ın dini lider Hamaney, medyada yer alan haberlere göre Tahran’da değil. Güvenli bir bölgeye götürülen Ali Hamaney’in şimdilerde nerede oldupu bilinmiyor.

ETİKETLER
#İsrail
#iran
#tahran
#ali hamaney
#Nükleer Müzakereler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.