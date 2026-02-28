İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Suç işleyen ABD ve Siyonist rejim, bir kez daha zorbalıktan başka bir dil anlamadıklarını ve saldırgan tutumlarını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin masum halkını ve öğrencilerini hedef almışlardır" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara güçlü bir karşılık verdiğini belirten Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime ait hayati, güvenlik ve askeri merkezlerin yanı sıra bölgede bulunan 14 önemli ABD askeri üssünü hedef almıştır. Saldırılarda ABD ve rejime bağlı yüzlerce unsur etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız daha kapsamlı ve daha sert şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.