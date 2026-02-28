Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu.
Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.
Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." ifadelerine yer verdi.
"ÖLÜ YA DA YARALI ABD ASKERİ YOK"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda ölü ya da yaralı ABD askerinin olmadığını açıkladı. Öte yandan CENTCOM, İran'a saldırının görüntülerini de paylaştı.
12 ABD VE İSRAİL İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
ABD ve İsrail'in saldırılarına anında cevap veren İran ordusu, ABD ve İsrail ordusuna ait 12 İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.
İRAN'DA BİLANÇO BELLİ OLDU
İran tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.
İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI
İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığı bildirildi.
İRAN'A 200 SAVAŞ UÇAĞIYLA SALDIRI
İsrail ordusu, İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu. İsrail ordusunun yaklaşık 200 uçakla gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın batı ve orta kesimlerinde füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, geniş çaplı saldırıların istihbarata dayalı bir şekilde, yüzlerce uçağın senkronizasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi.
İRAN: 14 ABD ÜSSÜNÜ VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Suç işleyen ABD ve Siyonist rejim, bir kez daha zorbalıktan başka bir dil anlamadıklarını ve saldırgan tutumlarını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin masum halkını ve öğrencilerini hedef almışlardır" ifadelerini kullandı.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara güçlü bir karşılık verdiğini belirten Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime ait hayati, güvenlik ve askeri merkezlerin yanı sıra bölgede bulunan 14 önemli ABD askeri üssünü hedef almıştır. Saldırılarda ABD ve rejime bağlı yüzlerce unsur etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız daha kapsamlı ve daha sert şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.
BAHREYN'DE BİNALAR VURULDU
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'da birkaç konut binasının vurulduğunu bildirdi.
TAHRAN'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA
ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda yeni patlama meydana geldi.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Petrol şirketlerinin de Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatını durdurduğu öğrenildi.
BM GÜVENLİK KONSEYİ, SAVAŞ NEDENİYLE ACİL TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını açıkladı.
İRAN'DAN 12'NCİ DALGA FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusu, İran'dan 12'nci dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.
DUBAİ'DE PATLAMALAR YAŞANIYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde yüksek sesli patlamalar duyuldu.
İRAN: ABD MUHAREBE DESTEK GEMİSİNİ VURDUK
İran Devrim Muhafızları, ABD’ye ait bir geminin hedef alındığını duyurarak, "ABD Donanmasına ait muharebe destek gemisi, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait füzelerle ağır şekilde vuruldu" açıklamasını yaptı.
İSRAİL, İRAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının tamamlandığını açıkladı.
İSRAİL'İN ENGELLEDİĞİ İRAN FÜZESİ ÜRDÜN'ÜN KALBİNE DÜŞTÜ
İran'dan İsrail'e fırlatılan bir balistik füze hava savunma sistemleri tarafından Ürdün'ün başkenti Amman üzerinde engellendikten sonra bölgedeki bir sivil konut yakınlarına düştü.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İTİDAL ÇAĞRISI
Dışişleri Bakanlığı:"Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz."
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran tarafının talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Erakçi görüşmede, ABD ve İsrail'in saldırganlığını püskürtmek için attıkları adımlar hakkında Lavrov'a bilgi verdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acilen toplanmasını talep ettiklerini aktardı.
Bakan Lavrov da görüşmede, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ederek sebepsiz yere gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı kınayıp, bunun bölgesel ve küresel istikrar ile güvenlik için vahim sonuçlar doğuracağını" belirtti.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE "SALDIRI DALGASI"
İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni füze "saldırı dalgası" başlattığı duyuruldu.
SURİYE HAVA SAHASINI KAPATTI
Suriye Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran’a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
ABD ile İran arasındaki müzakerelerinde arabuluculuk görevi üstlenen Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, saldırılar sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Busaidi, "(ABD-İsrail'in İran'a saldırıları) Hayal kırıklığına uğradım. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı" ifadelerine yer verdi.
"CASUSLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
Tesnim haber Ajansı, İran Ulusal Güvenlik Konsey'i tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Her türlü casusluk ve bu süreçte cinayetkarların (ABD-İsrail) lehine faaliyetlerde bulunan kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.
İLKOKUL SALDIRISININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR
ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda 64 öğrencinin hayatını kaybettiği, 92 öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/2/28/israilin-iranda-ilkokulu-hedef-aldi-bilanco-agirla_202602281536.mp4
PEZEŞKIYAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.
YENİ FÜZE SALDIRISI BAŞLATILDI
İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını açıkladı. ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 24'e yükseldi
"BÖLGEDEKİ TÜM ABD ÜSLERİ HEDEF ALINACAK"
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’yi ülkeye yönelik son saldırının "asıl sorumlusu" olarak nitelendirerek, "Bölgedeki, karada ve havada bulunan tüm ABD üsleri ile bu üslere destek veren her türlü tesis İran tarafından hedef alınacaktır" dedi.
HAMANEY'İN SARAYI İMHA EDİLDİ
İran basını, ABD ve İsrail saldırılarında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ile Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınına yedi füzenin isabet ettiğini bildirdi.
TÜM TAHRAN YÖNETİMİ HEDEFTEYDİ
İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı. Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.
ABD-İSRAİL SALDIRISINDA İLKOKUL HEDEF ALINDI: 5 ÇOCUK ÖLDÜ
İran Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneyinde yer alan bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındı. Yaşanan olayda en az 5 çocuk hayatını kaybetti.
İRAN DIŞİŞLERİ: KARŞILIK VERMEK MEŞRU HAKKIMIZ
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın açık ihlali" olarak nitelendirerek, "Bu saldırıya karşılık vermek, BM Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında İran’ın meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri saldırılara tüm imkanlarıyla karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.
İRAN: ABD ve İSRAİL'E YARDIM EDEN HERHANGİ BİR ÜS, HEDEF ALINACAKTIR
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını söyledi.
İSRAİLLİLER METROLARA SIĞINDI
İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve çalınan sirenler nedeniyle İsrailliler, Tel Aviv şehrindeki metro istasyonlarına sığındı.
BAHREYN MEDYASI DOĞRULADI: ABD ÜSSÜ VURULDU
Bahreyn Haber Ajansı, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını açıkladı.
KATAR, KUVEYT VE BAE HAVA SAHASINI KAPATTI
Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik saldırıların ardından hava sahasını kapattı.
"BARIŞ ELÇİSİ BİR KEZ DAHA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İran’a yönelik saldırıların ardından açıklama yaptı. Medvedev, ABD’yi İran’la yürütülen nükleer görüşmeleri askeri operasyonlar öncesinde "bir kamuflaj" olarak kullanmakla suçlayarak "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran’la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Aslında kimse, herhangi bir konuda gerçekten anlaşmak istemiyordu" dedi.
İRAN ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI
İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/2/28/iran-bahreyndeki-abd-ussunu-fuzeyle-vurdu_202602281227.mp4
TAHRAN'A BİR SALDIRI DAHA
İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/2/28/iranin-kalbi-tahrana-bir-saldiri-daha-hedefte-ust_202602281211.mp4
NETANYAHU: BU KATİL TERÖR REJİMİ, NÜKLEERLE DONATILMAMALIDIR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a başlatılan saldırılara yönelik açıklamasında, "Bu katil terör rejimi, tüm insanlığı tehdit etmesine imkan verecek nükleer silahlarla donatılmamalıdır" dedi.
BAŞKENTTE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
İran medyası, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, başkentin batısı ve merkezinden de yeni patlama seslerinin geldiği aktardı.
İRAN MİSİLLEMEYE BAŞLADI
İsrail ordusu, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.
NETANYAHU SIĞINAKTA DEĞERLENDİRME YAPTI
İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.
Söz konusu toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.
TRUMP: MESAJ ÇOK BASİT
ABD Başkanı Donald Trump: "Bölgedeki terörist vekil güçlerin artık bölgeyi veya dünyayı istikrarsızlaştıramamalarını sağlayacağız. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceğiz. Mesaj çok basit: Asla nükleer silah sahibi olamayacaklar. Bu rejim çok yakında ABD'nin gücüne ve kudretine kimsenin meydan okumaması gerektiğini öğrenecek."
TRUMP: ABD ORDUSU İRAN'DA BÜYÜK OPERASYONA BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" dedi.
Öte yandan Trump, İran'ın füzelerinin altını çizerek, "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz. İran nükleer emellerinden vazgeçmedi, biz artık buna tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.
ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A OPERASYON
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını açıkladı.
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
Irak Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından ülkenin hava sahasının kapatıldığını duyurdu.
BİRDEN ÇOK ŞEHİR HEDEF ALINDI
İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.
SALDIRI TARİHİ HAFTALAR ÖNCE BELİRLENMİŞ
İsrailli bir savunma yetkilisi, İran'a yönelik saldırının ABD ile koordinasyon içinde aylardır planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini ifade etti.
REUTERS: HAMANEY GÜVENLİ BİR YERDE
Reuters haber ajansı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğünü aktardı.
İRAN MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI
İran medyasına göre başkent Tahran'a yönelik saldırıda Cumhurbaşkanlığı binası ve hükümet yerleşkesi hedef alındı.
İSRAİL'DEN İKİNCİ SALDIRI
İsrail ordu radyosuna göre İsrail ordusu, İran'a ikinci hava saldırısı dalgasını başlattı.
İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILDI
İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını, tüm sivil uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
"BU BİR ORTAK OPERASYONDUR"
İsrail güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'a düzenlenen saldırının "ABD-İsrail ortak operasyonu" olduğu kaydedildi.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HEDEF ALINDI İDDİASI
İsrail basını, İsrail'in bugün İran'ın kalbi, başkent Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını ileri sürdü.
İSRAİL, HALKINI SIĞINAKLARA YÖNLENDİRDİ
İsrail ordusu, İran’a saldırıların başlatıldığına işaret ederek ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.
“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.