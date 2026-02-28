İsrail-İran savaşı piyasaları altüst etti! Altın 8 bin TL'yi aştı: Rekor üstüne rekor

İsrail sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a saldırı düzenlediğini açıkladı. ABD ile koordineli başlatıldığı öğrenilen saldırılar bölgede tansiyonu arttırdı. İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme gelirken, piyasalarda da tedirgin eden bekleyiş başladı. Hem Afganistan-Pakistan arasındaki gerilim hem de İran-İsrail arasındaki savaş piyasaları hareketlendirdi. Savaşa ilişkin piyasalardan ilk tepki geldi.

ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağı yatırımcının merak noktasındayken, altın da şimdiden uçuşa geçmiş durumda. Kapalı Çarşı’da fiyatlamalar başladı. Gram altın 7 bin 400 lirayı gördü, Kapalı Çarşı'da ise fiyatlar 8 bin TL'yi gördü.

GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GÖRDÜ

Kapalı Çarşı’da gram altın bu hafta en yüksek 7 bin 826 TL’yi görmüştü. Şu sıralar ise Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aşarak rekor kırdı. Şu sıralar gram altın Kapalı Çarşı’da 8 bin 17 TL olarak görülüyor.