Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

Avrupa’da fırtına gibi esen temsilcimiz Galatasaray, Juventus karşısında aldığı 5-2’lik ilk maçın avantajıyla, rövanşta uzatmalarda 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Tüm Türkiye bu büyük zaferi kutlarken, Florya’da ise "operasyon" düğmesine basıldı. 2026/27 sezonunun kadro mühendisliğine başlayan yönetim ve teknik heyet, takımdan ayrılacak ilk ismi belirledi.

FLORYA’DA VEDA RÜZGARLARI: KAAN AYHAN YOLCU!

Galatasaray’ın savunma hattında ve orta sahasında joker görevi gören tecrübeli isim Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor. Bu sezon rotasyonda beklediği süreyi bulmakta zorlanan milli futbolcu için ayrılık çanları çalıyor.

TEKLİFLER YAĞIYOR

Takvim’in haberine göre; stoper rotasyonunda 4. sıraya gerileyen 31 yaşındaki oyuncu için ayrılık kararı kapıda. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Kaan Ayhan’a şimdiden iki ciddi talip var:

BUNDESLİGA GERİ ÇAĞIRIYOR

Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Almanya’dan kulüpler tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ediyor.

KÖRFEZ RADARI

Maddi olanaklarıyla dikkat çeken Körfez ekiplerinin de Kaan Ayhan için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Kaan Ayhan, bu sezon çıktığı 21 maçta skor katkısı üretemedi. Teknik direktörün rotasyon planlarında geride kalan deneyimli oyuncunun, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.