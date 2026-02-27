Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev rakibi Juventus’u saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray’da transfer hareketliliği erken başladı. Devler Ligi'nde tarih yazan sarı-kırmızılılarda, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında vedalaşılacak ilk isim belli oldu. İşte o isim...

27.02.2026
27.02.2026
Avrupa’da fırtına gibi esen temsilcimiz , Juventus karşısında aldığı 5-2’lik ilk maçın avantajıyla, rövanşta uzatmalarda 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

Tüm Türkiye bu büyük zaferi kutlarken, Florya’da ise "operasyon" düğmesine basıldı. 2026/27 sezonunun kadro mühendisliğine başlayan yönetim ve teknik heyet, takımdan ayrılacak ilk ismi belirledi.

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

FLORYA’DA VEDA RÜZGARLARI: KAAN AYHAN YOLCU!

Galatasaray’ın savunma hattında ve orta sahasında joker görevi gören tecrübeli isim , sarı-kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor. Bu sezon rotasyonda beklediği süreyi bulmakta zorlanan milli futbolcu için ayrılık çanları çalıyor.

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

TEKLİFLER YAĞIYOR

Takvim’in haberine göre; stoper rotasyonunda 4. sıraya gerileyen 31 yaşındaki oyuncu için ayrılık kararı kapıda. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Kaan Ayhan’a şimdiden iki ciddi talip var:

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

BUNDESLİGA GERİ ÇAĞIRIYOR

Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Almanya’dan kulüpler tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

KÖRFEZ RADARI

Maddi olanaklarıyla dikkat çeken ekiplerinin de Kaan Ayhan için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!

BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Kaan Ayhan, bu sezon çıktığı 21 maçta skor katkısı üretemedi. Teknik direktörün rotasyon planlarında geride kalan deneyimli oyuncunun, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!
