Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'

Galatasaray, Juventus deplasmanında aldığı skorla Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdırırken; geceye Victor Osimhen’in maç sonu itirafları damga vurdu. CBS Sports ekranlarında Thierry Henry ve Jamie Carragher’ın sorularını cevaplayan Nijeryalı yıldız, tur sevincine rağmen takım arkadaşlarını hedef aldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
11:03
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
11:03

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev bir engeli daha aşarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. İlk maçtaki 5-2’lik avantajla İtalya’ya giden sarı-kırmızılılar, Juventus’a deplasmanda 3-2 mağlup olsa da tur biletini cebine koydu.

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'

Maçın ardından Victor Osimhen, sergilediği ve dürüst açıklamalarıyla dünya gündemine oturdu.

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Maç bitiminde CBS Sports yayınına katılan Nijeryalı golcü; Thierry Henry, Jamie Carragher ve Micah Richards'ın sorularını cevapladı. Tur atlamanın mutluluğunu yaşasa da takımının oyununa dair sert eleştirilerde bulunan Osimhen, "Açıkçası performansımız beni hayal kırıklığına uğrattı. Juventus kazanmayı hak etti. Eğer bu seviyede kalıcı olmak istiyorsak çok şeyi geliştirmeliyiz," diyerek özeleştiri yaptı.

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'

"JUVENTUS TARAFTARINDAN KORKTULAR"

Efsane oyuncu Thierry Henry’nin, Osimhen’in sahadaki hırslı liderliğine vurgu yapması üzerine yıldız oyuncu çarpıcı bir itirafta bulundu: "Maçtan önce arkadaşlarımı ateşlemeye çalıştım. Juventus’un nasıl bir atmosferi olduğunu biliyorum; onlara oyun alanı bırakırsanız sizi bitirirler. Bazı arkadaşlarımın taraftar baskısından gözü korktu. Ben konuşurken bazıları dinlemedi ama ben uyarmaya devam ettim. Tek başıma kazanamam, bu bir takım oyunu."

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'

RAKİPLERE GÖZDAĞI: "LİVERPOOL İNTİKAM İSTEYECEKTİR"

Jamie Carragher’ın muhtemel Liverpool ve Tottenham eşleşmeleri hakkındaki sorusuna ise Osimhen soğukkanlı bir cevap verdi. Liverpool’un olası bir eşleşmede rövanş isteyeceğini belirten yıldız golcü, "Anfield’da oynamak hiç kolay olmaz ama şampiyonluk istiyorsanız herkesle baş etmelisiniz. Bodo/Glimt bile neler yapıyor görüyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip yok," dedi.

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'

NEDEN MASKE TAKIYOR? YEMEK YEME İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Micah Richards’ın "Masken nerede, neden takıyorsun?" sorusu üzerine Osimhen, yaşadığı ağır sakatlığın perde arkasını anlattı. 2021 yılında yüzünden geçirdiği operasyon sonrası yüzünde metal plaklar olduğunu belirten golcü: "Savunmacılarla çarpışırken maske beni koruyor, doktorumun tavsiyesiyle takıyorum. Yüzümdeki o sakatlık nedeniyle hayatımın geri kalanında sol tarafımla yemek yemekte zorlanacağım, artık hep sağ taraftan yiyorum."

Programın sonunda Micah Richards'ın "Favori yorumcun kim?" sorusuna ise Osimhen, stüdyodakileri kahkahaya boğarak "Dürüst olmalıyım Micah, favorim Thierry Henry!" cevabını verdi.

Galatasaray-Juventus maçı sonrası olay itiraf! 'Ben takıma konuştuğumda...'
