Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ: TÜRKİYE YÜKSELİŞTE!

Galatasaray’ın bu kritik galibiyeti ve tur atlaması, sadece sarı-kırmızılı camiayı değil, tüm Türkiye’yi sevindirdi. Maçın ardından UEFA ülke puanı listesi yeniden şekillendi. Temsilcimizin kazandırdığı puanlarla Türkiye, Avrupa sıralamasındaki yerini sağlamlaştırırken, gelecek sezonlar için dev bir avantaj elde etti.

UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle: