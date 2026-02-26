Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

Şubat 26, 2026 10:21
1
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. İstanbul'daki 5-2'lik zaferin ardından İtalya'da nefes kesen bir rövanş mücadelesine çıkan Aslan, kritik sonuçla turu kaptı. Bu tarihi başarı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da sil baştan değişti! İşte detaylar...
 

2
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan ilk maçta Juventus'u adeta sahadan silmiş ve 5-2'lik skorla tur kapısını ardına kadar aralamıştı. İtalya'daki rövanş mücadelesi ise tam bir taktik savaşına sahne oldu.

3
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

MAĞLUBİYETE RAĞMEN TUR ASLAN'IN!

Deplasmanda oynanan rövanş maçında Juventus, taraftar desteğiyle baskılı bir oyun sergiledi. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan maç uzatmalara gitti. Galatasaray, sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da ilk maçta elde ettiği skor avantajını korumayı başardı ve toplam skorda üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 biletini kaptı.

4
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ: TÜRKİYE YÜKSELİŞTE!

Galatasaray'ın bu kritik galibiyeti ve tur atlaması, sadece sarı-kırmızılı camiayı değil, tüm Türkiye'yi sevindirdi. Maçın ardından UEFA ülke puanı listesi yeniden şekillendi. Temsilcimizin kazandırdığı puanlarla Türkiye, Avrupa sıralamasındaki yerini sağlamlaştırırken, gelecek sezonlar için dev bir avantaj elde etti.

UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:

5
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

1- İNGİLTERE - 112.741

6
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

2- İTALYA - 97.803

7
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

3- İSPANYA - 91.984

8
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

4- ALMANYA - 88.545

9
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

5- FRANSA - 79.712

10
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

6- PORTEKİZ - 69.266

11
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

7- HOLLANDA - 66.595

12
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

8- BELÇİKA - 61.450

13
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

9- TÜRKİYE - 50.715

14
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!

10- ÇEKYA - 47.625

