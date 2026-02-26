Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Galatasaray, Juventus'u turnuva dışına itti! Cimbom'un kasası doldu taştı: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus karşısında sergilediği başarılı performansla son 16'ya yükseldi. Galatasaray başarısıyla kasasını da doldurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 09:18

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Bir hafta önce oynanan maçta 5-2’lik skorla avantaj yakalayan Galatasaray, rövanş mücadelesinde 3-2'lik skorla İtalyan devini turnuvanın dışına itti.

Galatasaray, Juventus'u turnuva dışına itti! Cimbom'un kasası doldu taştı: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

GALATASARAY'IN KASASI DOLDU

Başarılı performansla son 16'ya yükselen sarı-kırmızılıların kasası da böylelikle doldu taştı. Galatasaray, son 16 turuna yükselmenin karşılığı olarak 11 milyon Euro’luk geliri garantiledi. Devler Ligi’nde şu ana kadar elde edilen toplam gelir ise 53,5 milyon Euro’ya ulaştı.

Galatasaray, Juventus'u turnuva dışına itti! Cimbom'un kasası doldu taştı: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

JUVENTUS'A KARŞI 2. MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında 8. kez karşılaştığı Juventus karşısında 2. mağlubiyetini gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Juventus ile oynadığı müsabakalarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu yenilgiyle birlikte Juventus'a karşı 2. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, Juventus'u turnuva dışına itti! Cimbom'un kasası doldu taştı: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'
Galatasaray'ın zaferine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik, Okan Buruk'tan 'doğum günü hediyesi' mesajı
Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray son 16 senaryoları
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.