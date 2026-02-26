Galatasaray, Juventus'u turnuva dışına itti! Cimbom'un kasası doldu taştı: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Bir hafta önce oynanan maçta 5-2’lik skorla avantaj yakalayan Galatasaray, rövanş mücadelesinde 3-2'lik skorla İtalyan devini turnuvanın dışına itti.

GALATASARAY'IN KASASI DOLDU

Başarılı performansla son 16'ya yükselen sarı-kırmızılıların kasası da böylelikle doldu taştı. Galatasaray, son 16 turuna yükselmenin karşılığı olarak 11 milyon Euro’luk geliri garantiledi. Devler Ligi’nde şu ana kadar elde edilen toplam gelir ise 53,5 milyon Euro’ya ulaştı.

JUVENTUS'A KARŞI 2. MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında 8. kez karşılaştığı Juventus karşısında 2. mağlubiyetini gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Juventus ile oynadığı müsabakalarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu yenilgiyle birlikte Juventus'a karşı 2. mağlubiyetini aldı.