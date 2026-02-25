Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçları kapsamında bugün Juventus ile karşı karşıya gelecek. İtalya'da oynanacak olan kritik mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın sonucunda son 16 bileti sahibini bulacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kala Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray son 16 senaryoları Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bugün Juventus ile karşılaşacak ve ilk maçtaki 5-2'lik avantajıyla tur için mücadele edecek. Maç bugün İtalya'da saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Galatasaray, ilk maçı 5-2 kazandığı için galibiyet veya beraberlik alması durumunda tur atlayacak. Sarı-kırmızılılar, 3 golden az farkla yenilse dahi son 16 turuna yükselecek. Maçın 3 farklı skorla Galatasaray aleyhine bitmesi halinde uzatmalara ve penaltılara gidilecek. Galatasaray, 4 veya daha fazla farklı bir skorla yenilirse UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenecek. Tur atlaması halinde Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Tottenham veya Liverpool olacak.

GALATASARAY JUVENTUS'U YENERSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray, 17 Şubat 2026 tarihinde oynanan ilk maçta İtalyan rakibini 5-2 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Galatasaray, İtalya'da oynanacak olan karşılaşmada galibiyet alırsa son 16 biletinin sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçta elde ettiği avantajdan dolayı beraberlik alsa bile son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Galatasaray'ın son 16 turu rakibi ise UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştireceği kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılılar son 16 turunda Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek.

GALATASARAY JUVENTUS'A YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray'ın Juventus karşısında mağlubiyet alması durumunda ise skor belirleyici rol oynayacak. Sarı-kırmızılar karşılaşmadan 3'ten az farklı bir skorla mağlubiyet alması halinde bile son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. 3 farklı skorla Galatasaray'ın mağlubiyet alması durumunda ise karşılaşmada uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da iki takım birbirine üstünlük sağlayamazsa, son 16 biletinin sahibini penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray normal sürede 4 veya daha fazla farklı bir skorla mağlubiyet alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenecek.