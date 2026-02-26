Galatasaray'ın zaferine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik, Okan Buruk'tan 'doğum günü hediyesi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı, tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak kutladı. Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek, sevinçlerini paylaştı.

Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galatasaray tur yükseldi. Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise "Biz de çok mutluyuz. Size doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.