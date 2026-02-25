Eşiyle köprüde tartışırken çocuğunu tutup suya fırlattı!

Çin'in Guangdong eyaletinde bir köprüde eşiyle kavga eden adam, tartışmanın büyümesinin ardından çocuklarından birini tutup nehre attı. Anne kısa bir süre donakaldı ardından bariyeri aşıp nehre atladı ve çocuğuna ulaşmak için çabaladı. Ne yaptığının farkına varması birkaç dakika alan adam da suya atladı ve çocuğu kurtarmaya çalıştı. The Sun'ın haberine göre, çevredekilerin de yardımıyla üçü de güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.