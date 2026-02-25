Antalya'daki korna hırsızlığı kameralarda! Kornaya bastı ama ses çıkmadı

Antalya'nın Serik ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah işe giderken arkadaşına selam vermek için kornaya basan Durmuş Mavi, kornanın çalışmadığını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sanayiye gittiğinde aracını kontrol ettiren Mavi, kornalarının ve teyp başlığının çalındığını öğrendi. Eve dönerek güvenlik kameralarını inceleyen genç, iki kişinin gece saatlerinde aracın yanına gelerek kornaları, teyp başlığını ve konsol örtüsünü söktüğünü gördü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlardaki rahat tavırları dikkat çekti.