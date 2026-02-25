Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın görüntüsü ortaya çıktı! 'Buradayız'

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bolot videoda "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor.