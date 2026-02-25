Adana'da 2 motosiklet böyle çarpıştı! O anlar kamerada

Kategoriler
Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde biri üç tekerlekli olmak üzere 2 motosiklet çarpıştı. Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, yaralanan diğer motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.