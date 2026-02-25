Balıkesir'de F-16 uçağının düşme anı kamerada

Kategoriler
Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez Karesi ilçesine bağlı Naipli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Uçağın düşmesiyle birlikte alev topunun havaya yükseldiği anlar kameraya yansıdı.