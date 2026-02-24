Silahlı kuyumcu soygunu güvenlik kameralarında

Kategoriler
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde eli silahlı bir şahıs, kuyumcu dükkanına girerek soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibinden tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını isteyen zanlı, dükkan sahibinin çığlık atması üzerine panikleyerek bindiği ticari taksi ile bölgeden uzaklaştı. Zanlının havaalanı istikametine gidebileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, şahsı yakaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.