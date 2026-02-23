EYT'yi kaçıranlar dikkat! Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik için kritik senaryo

TEKNİK DEĞİL SERT GEÇİŞ

Bir gün geç sigortalı olmak, kişiyi yaş şartı olmayan sistemden çıkarıp 58–60 yaş beklemek zorunda olan sis­teme sokuyor. Buradaki tartışmanın teknik değil, geçişin sertliğiyle ilgili olduğunu ifade eden Erdursun, “Bir kademe olmalıydı” diyenle­rin itirazının bu nokta olduğunu söyledi.

