EYT'yi kaçıranlar dikkat! Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik için kritik senaryo

Şubat 23, 2026 11:08
1
kademeli emeklilik

EYT düzenlemesinden faydalanamayan kademeli emeklilik bekleyen kesimin hak arayışı devam ediyor. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar, yani “kademeli emeklilik” bekleyenler. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik bekleyenler için çok kritik uyarılarda bulundu.

2
EYT düzenleme­si

EYT düzenleme­siyle birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa si­gortalı olanlar için yaş şar­tı kaldırıldı. 4A (SSK) kapsamında işe giriş tarihine göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamlayanlar yaş bekleme­den emekli oldu. 
 

3
Bağ-Kur ve Emek­li Sandığı

Bağ-Kur ve Emek­li Sandığı tarafında ise yaş şartı ol­maksızın kadınlar 7200 gün, erkekler 9000 gün primle emeklilik hakkı elde etti. Bu düzenleme çıktı, uygulandı ve artık sistemin bir parçası haline geldi.
 

4
kademeli emeklilik bekleyenler

EYT sonrasında en çok ses çıkaran grup, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar, yani “kademeli emeklilik” bekleyenler. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik bekleyenler için çok kritik uyarılarda bulundu.

 

5
Kademeli emeklilik

Kademeli emeklilik bekleyenlerin itirazının 8 Eylül 1999’a kadar yaş şartı yok­ken, 9 Eylül 1999’dan itibaren bir anda kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı­nın başlaması olduğunu belirten Erdursun, Bugünkü sistemde bu tarihler ara­sında sigortalı olan kişiler için kuralın kadınlar 58 yaş, erkekler 60 yaş, 7000 prim günü olduğunu vurguladı.
 

6
EYT kademeli emeklilik

TEKNİK DEĞİL SERT GEÇİŞ

Bir gün geç sigortalı olmak, kişiyi yaş şartı olmayan sistemden çıkarıp 58–60 yaş beklemek zorunda olan sis­teme sokuyor. Buradaki tartışmanın teknik değil, geçişin sertliğiyle ilgili olduğunu ifade eden Erdursun, “Bir kademe olmalıydı” diyenle­rin itirazının bu nokta olduğunu söyledi.
 

7
Yaş şartı

1 Mayıs 2008 sonrası sistem tekrar değişti. Yaş şartı 65’e doğru yükseltil­di ancak geçiş kademeli yapıldı. Erdursun, "Kadınlar için 58’den başlayarak, erkekler için 60’tan başlayarak yaş sı­nırı yıllar içinde 65’e doğru yükseldi" dedi.
 

8
emekli

Dolayısıyla 2008 sonrası sistemde ani bir kopuş değil, planlı bir geçiş ta­sarlandığının altını çizdi.
 

9
kade­meli emekliliğe dair

NET BİR ÇALIŞMA YOK

Erdursun, bugün iktidar cephesinden kade­meli emekliliğe dair net bir çalışma açıklanmadığını söyledi.

 

10
Kademeli emeklilik mümkün

Erdursun, "Kademeli emeklilik mümkün mü­dür? Evet, mümkündür.

1-EYT kapsamına dokunmamalı.

2-Ani sıçramayı yumuşatmalı ama er­ken yaşta emekliliği teşvik etmemeli.

3- Maliyet hesabı şeffaf yapılmalı.

4-2008 sonrası sigortalılar için yeni bir adaletsizlik üretmemeli.

5-Geçiş açık, sade ve çelişkisiz yazıl­malı" dedi.
 

11
sigor­talı olan milyonlarca kişi

Erdursun, "Yaklaşık 1999–2008 arasında sigor­talı olan milyonlarca kişiyi ilgilendi­ren bir düzenleme yapılacaksa, bunun mali ve toplumsal sonuçları net he­saplanmalıdır" dedi.
 

12
kademeli emeklilik modeli

Erdursun, yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin sigortalıyı çok yakından ilgilendi­ren kademeli emeklilik modelinin seçimlere doğru daha fazla gündem olacağını açıkladı.
 

