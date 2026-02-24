Yıkım sırasında korku dolu anlar: Anne ve kız saniyelerle kurtuldu

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan binaların yıkımları sürerken, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı hasarlı bina çöktü. Ekiplerin bina enkazında yaptığı tarama ve dinleme faaliyetlerinde canlı izine rastlanmadı. Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada da hasar oluştu. Çevrede bulunan iş yerine yansıyan görüntülerde ise binanın yerle bir olduğu ve anne ile kızının çöken binadan savrulan moloz parçalarından kaçarak kurtuldukları görüldü.