Altında 4 günlük yükseliş sonrası düşüş! Gözler perşembe gününe çevrildi: İşte 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel piyasalardaki hareketlilik 24 Şubat Salı gününde de devam ediyor. Piyasalar perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde odaklanmışken, altın fiyatları yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 7.287,70
SATIŞ: 7.288,48
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 12.151,00 TL
SATIŞ: 12.307,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 49.286,00 TL
SATIŞ: 50.034,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 48.456,00 TL
SATIŞ: 48.964,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.781,79 TL
SATIŞ: 7.105,96 TL