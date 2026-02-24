Altında 4 günlük yükseliş sonrası düşüş! Gözler perşembe gününe çevrildi: İşte 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Küresel piyasalardaki hareketlilik 24 Şubat Salı gününde de devam ediyor. Piyasalar perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde odaklanmışken, altın fiyatları yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Şubat 2026 altın fiyatları...