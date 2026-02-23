Çinli iş adamının kaçırılma anı ortaya çıktı! Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmuştu

38 yaşındaki Çinli iş adamı Yong Wang, İstanbul'da kaybolduktan sonra Arnavutköy'de bir tarlada; el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde ölü bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada iş adamının parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü ve cinayeti işleyenlerin Wang'ı havalimanından itibaren takip ettikleri belirlenmişti. Çinli iş adamının kaçırılarak zorla bir araca bindirildiği belirlenirken, o anların görüntüleri de ortaya çıktı.