Bu dehşeti yapan direksiyon eğitmeni! Dövdüğü sürücüyü kaput üstünde 1 saat boyunca sürükledi

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca bölgesinde bugün saat 15.30 sularında meydana gelen olayda, bir sürücü kursuna ait araçta görevli usta öğretici, trafikte tartıştığı diğer sürücüye dehşeti yaşattı. Aracından inerek diğer sürücüyü yumruklamaya başlayan ve çevredekilerin müdahalesiyle aracına dönen öfkeli eğitmen, kaçmasını engellemek isteyen mağduru aracın kaputuna alarak yüksek süratle Eryaman istikametine doğru ilerledi. "Silah çekti" iddialarının havada uçuştuğu ve çevredeki sürücülerin korna çalarak durdurmaya çalıştığı saldırgan, kaputun üzerindeki şahsa aldırış etmeden yaklaşık bir saat boyunca adeta terör estirdi. Diğer araçların yol kesme çabalarına rağmen durmayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, ihbar üzerine teyakkuza geçen polis ekiplerince Eryaman girişinde yolu kesilerek durdurulabildi. Gözü dönmüş usta öğretici ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yüzü kanlar içinde kalan mağdur sürücü şans eseri hayata tutundu; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.