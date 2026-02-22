Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Kullandığı aracının altında kaldı! 1 defa da değil, 2 kez ezildi: Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

İstanbul Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan bir kaza meydana geldi. Aracıyla geri geri çıkmak 48 yaşındaki sürücü, kapının açılmasıyla aracından düştü. Yaşadığı şokun ardından ayağa kalkan adama kendisine doğru gelen aracı bir kez daha çarptı. Sürücünün kalça kırığı ve ayaklarında olduğu öğrenilirken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HABERİN ÖZETİ

Kullandığı aracının altında kaldı! 1 defa da değil, 2 kez ezildi: Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan bir kazada, aracından düşen 48 yaşındaki sürücüye aynı araç bir kez daha çarparak kalça kırığı ve ayaklarında yaralanmalara neden oldu.
İstanbul Kağıthane'de geri geri çıkan bir aracın sürücüsü, kapının açılmasıyla aracından düştü.
Düşen sürücüye, kendisine doğru gelen aynı araç bir kez daha çarptı.
48 yaşındaki sürücü, olayda kalça kırığı ve ayaklarından yaralandı.
Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekmeğin içinden çıkan şey vatandaşı şoke etti!
Kayalıklara düştü, 1 gün sonra bulundu! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
Ukrayna'da 'terör' saldırısı: 1 ölü, 24 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.