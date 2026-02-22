Kullandığı aracının altında kaldı! 1 defa da değil, 2 kez ezildi: Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Kategoriler
İstanbul Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan bir kaza meydana geldi. Aracıyla geri geri çıkmak 48 yaşındaki sürücü, kapının açılmasıyla aracından düştü. Yaşadığı şokun ardından ayağa kalkan adama kendisine doğru gelen aracı bir kez daha çarptı. Sürücünün kalça kırığı ve ayaklarında yaralanma olduğu öğrenilirken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.