 Berkay Alptekin

Köpeği yaladı, hayatı tepetaklak oldu! Tüm uzuvlarını kaybetti

İngiltere'de yaşayan Manjit Sangha köpeğinin yarasını yalamasıyla hayatı tepetaklak oldu. Tüm uzuvlarını kaybeden kadının dalağı alındı.

Köpeği yaladı, hayatı tepetaklak oldu! Tüm uzuvlarını kaybetti
Haber Merkezi
22.02.2026
saat ikonu 09:20
22.02.2026
saat ikonu 09:23

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha’nın köpeğinin küçük bir yarayı yalamasıyla başlayan enfeksiyonu, kısa sürede ağır bir sağlık sorununa dönüştü.

Doktorlar, Sangha’nın vücuduna hızla yayılan enfeksiyonun gelişimine yol açtığını ve bu nedenle 24 saat içinde komaya girdiğini açıkladı.

Manjit Sangha, Temmuz 2025’te işten döndüğü akşam kendini rahatsız hissetmeye başladı. Ertesi gün eşi tarafından evde bilinci kapalı halde bulundu. Hastanede yoğun bakıma alınan Sangha’nın kalbi altı kez durdu; doktorlar hastayı hayatta tutabilmek için komaya aldı.

Köpeği yaladı, hayatı tepetaklak oldu! Tüm uzuvlarını kaybetti

İKİ KOLU VE İKİ BACAĞI DA KESİLDİ

Tıbbi incelemelere göre, köpeğinin küçük bir kesiği yalamasıyla bulaşan bakterilerin yol açtığı sepsis kanın pıhtılaşma mekanizmasını bozdu. Organlara giden kan akışının kesilmesi üzerine Sangha’nın yaşamını kurtarmak amacıyla iki bacağı diz altından ve iki eli ampute edildi. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı komplikasyonları nedeniyle dalağı da alındı.

Yaklaşık 32 hafta süren yoğun tedavinin ardından taburcu edilen Sangha evine döndü. Ailesi ise ileri teknoloji protezler, fizik tedavi masrafları ve evde yapılması gereken düzenlemeler için bir yardım kampanyası başlattı.

