Benim Sayfam
TGRT Haber
Arama Kapat
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Pakistan, Afganistan'a bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletinde bulunan bir Taliban mevziinin hedef alındığı öğrenildi. Olayda can ve mal kaybı bildirilmedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
00:23
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
00:46

basını, Hava Kuvvetleri'nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletine düzenlediğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Afgan basınına göre, Pakistan Hava Kuvvetleri Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine hava saldırısı düzenledi.
Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar, saldırıda bir Taliban mevziinin hedef alındığını iddia etti.
Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Taliban henüz saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Yerel kaynaklar, Barmal ilçesindeki Marghai bölgesine yönelik saldırıda bir mevziinin hedef alındığını öne sürdü.

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

CAN VE MAL KAYBI AÇIKLANMADI

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından bölgeden gelen ilk görüntülerde hedef alınan alanda meydana gelen hasar kaydedildi. Taliban henüz saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

ETİKETLER
#pakistan
#afganistan
#taliban
#hava saldırısı
#Paktika
#Dünya
TGRT Haber
