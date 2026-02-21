Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı

Müzakerelerin sürmesine karşın ABD ile en yüksek seviyede gerilim yaşayan İran yeni bir NOTAM yayımladı ve ülkenin doğusu ve batısını kapsayan hava sahalarında atış yapılacağını duyurdu. Ayrıca İranlı bir yetkiliden "Saldırının pişman edici bir sonucu olacak" açıklaması geldi.

İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı
21.02.2026
Yüksek enflasyona tepki gösterilerinin yayılması ve protestoculara müdahale nedeniyle ile tekrar karşı karşıya gelen , Umman'da başlayan müzakerelerin ikincisini İsviçre'de yaptı.

İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı

Müzakerelerin sürmesine, karşılıklı anlaşma sinyalleri gelmesine karşın nükleer konusunda geri adım atmayan İran'a ABD tarafından saldırılacağı sinyalini bizzat Başkan Donald Trump verdi.

"İran'a sınırlı bir saldırı değerlendiriyorum." diyen Trump bir yandan da anlaşma ihtimalini kenarda tuttu. Son gelişmeye göre yeni hamle İran'dan geldi.

İRAN'IN DOĞU VE BATISINDAKİ HAVA SAHASINDA ATIŞ YAPILACAK

İran, ülkenin doğu ve batı hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı

İran Sivil Havacılık Kurumu, askeri faaliyetin 24 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kirman eyaletinde ve batısındaki İlam eyaletindeki hava sahalarında yapılacağı bilgisini verdi.

Tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 25 Şubat, 28 Şubat, 3 Mart ve 6 Mart'ta da askeri atış faaliyetleri planlandığı aktarıldı.

"PİŞMAN EDİCİ KARŞILIK VERİLECEK"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye karşı muhtemel saldırının boyutu ne olursa olsun İran'ın "pişman edici" karşılık vereceğini bildirdi.

Azizi, sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin askeri saldırı tehditlerine cevap verdi.

İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı

ABD'nin, İran'ın savaş kışkırtıcısı olmadığını ancak aynı zamanda savaşa hazır olduğunu bildiğini belirten Azizi, "İran'a karşı, ne ölçekte olursa olsun, yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti. İranlı yetkililer, sık sık sınırlı olsa da herhangi bir saldırıya topyekün karşılık verileceğini ve saldırının bölgesel savaşa yol açacağını belirtiyor.

