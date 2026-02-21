Yüksek enflasyona tepki gösterilerinin yayılması ve protestoculara müdahale nedeniyle ABD ile tekrar karşı karşıya gelen İran, Umman'da başlayan müzakerelerin ikincisini İsviçre'de yaptı.

Dinle Özetle

İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 113

HABERİN ÖZETİ İran NOTAM yayımladı! ABD'nin saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı İran'da yaşanan yüksek enflasyona tepki gösterileri ve ABD ile artan gerilim, İsviçre'deki müzakerelere rağmen nükleer konusunda geri adım atmayan İran'ın doğu ve batısındaki hava sahalarında askeri atış faaliyeti yapacağını duyurmasına ve ABD'nin olası saldırı tehdidine karşı "pişman edici karşılık" vereceğini açıklamasına yol açtı. İran, yüksek enflasyona tepki gösterileri ve ABD ile artan gerilim nedeniyle Umman ve İsviçre'de müzakereler yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sınırlı bir saldırıyı değerlendirdiğini açıkladı. İran, ülkenin doğu ve batı hava sahasında 24 Şubat'ta askeri atış faaliyeti yapacağını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye karşı yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacağını belirtti. İran, ABD'nin askeri saldırı tehditlerine karşı ne ölçekte olursa olsun topyekün karşılık vereceğini ve bunun bölgesel savaşa yol açabileceğini ifade etti.

Müzakerelerin sürmesine, karşılıklı anlaşma sinyalleri gelmesine karşın nükleer konusunda geri adım atmayan İran'a ABD tarafından saldırılacağı sinyalini bizzat Başkan Donald Trump verdi.

"İran'a sınırlı bir saldırı değerlendiriyorum." diyen Trump bir yandan da anlaşma ihtimalini kenarda tuttu. Son gelişmeye göre yeni hamle İran'dan geldi.

İRAN'IN DOĞU VE BATISINDAKİ HAVA SAHASINDA ATIŞ YAPILACAK

İran, ülkenin doğu ve batı hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu, askeri faaliyetin 24 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kirman eyaletinde ve batısındaki İlam eyaletindeki hava sahalarında yapılacağı bilgisini verdi.

Tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 25 Şubat, 28 Şubat, 3 Mart ve 6 Mart'ta da askeri atış faaliyetleri planlandığı aktarıldı.

"PİŞMAN EDİCİ KARŞILIK VERİLECEK"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye karşı muhtemel saldırının boyutu ne olursa olsun İran'ın "pişman edici" karşılık vereceğini bildirdi.

Azizi, sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin askeri saldırı tehditlerine cevap verdi.

ABD'nin, İran'ın savaş kışkırtıcısı olmadığını ancak aynı zamanda savaşa hazır olduğunu bildiğini belirten Azizi, "İran'a karşı, ne ölçekte olursa olsun, yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti. İranlı yetkililer, sık sık sınırlı olsa da herhangi bir saldırıya topyekün karşılık verileceğini ve saldırının bölgesel savaşa yol açacağını belirtiyor.