İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Gündem
İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısı Türkiye'yi alarma geçirdi. 560 kilometrelik İran sınır hattı, muhtemel bir göç senaryosuna karşı beton duvar ve hendeklerle kapatılıyor. Mehmetçik tetikte beklerken İHA ve SİHA’lar da 7 gün 24 saat bölgeyi gözetliyor.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
04:58
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
05:37

, ile İran arasındaki olası bir çatışmanın bölgeyi istikrarsızlığa sürüklememesi için teyakkuza geçti. Ankara, kendi sınırlarını korumak için de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. ABD saldırısı sonrası İran sınırından gelecek göç ihtimaline karşı İHA ve SİHA'larla gün boyu keyif ve gözetleme yapılıyor.

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

HABERİN ÖZETİ

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda bölgedeki istikrarsızlığı önlemeye çalışan Türkiye, kendi sınırlarını korumak için İran sınırında göç ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerini artırdı.
Türkiye, ABD'nin hava saldırısı durumunda İran'dan gelecek muhtemel mülteci dalgasına karşı çeşitli senaryoları masaya yatırdı.
560 kilometrelik Türkiye-İran sınır hattı boyunca elektro-optik kuleler, asansörlü kuleler, Modüler Beton Duvar ve hendek çalışmaları tamamlandı.
Hudut birlikleri, yasa dışı geçişleri, kaçakçılık ve muhtemel terör sızmalarına karşı sınırı sürekli kontrol altında tutuyor.
İran'ın kendisine saldırılması durumunda bölgedeki ABD üslerine misilleme yapacağı açıklamalarına karşılık, İncirlik ve Kürecik'in NATO ile ilişkisine dikkat çekildi.
Güvenlik kaynakları, İran'ın NATO'yu karşısına almayacağını belirterek Türkiye'ye yönelik bir saldırının olmayacağına işaret ediyor.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Ankara, Millî Savunma Bakanlığından AFAD’ına tüm kurumlarıyla ABD’nin hava saldırısı durumunda ’dan gelecek muhtemel mülteci dalgasına önlemek amaçlı çeşitli senaryoları masaya yatırdı.

SINIR 7/24 İZLENİYOR

560 kilometrelik Türkiye-İran sınır hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu gerçekleştirildi. 380 kilometre Modüler Beton Duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetleri de tamamlandı.

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Mevcut 7x7 (7 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde) hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları ise devam ediyor. Hudut birlikleri, yasa dışı geçişleri, kaçakçılık ve muhtemel terör sızmalarına karşı sınırı sürekli kontrol altında tutuyor.

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

GÜVENLİK KAYNAKLARI: TÜRKİYE’DE ABD ÜSSÜ YOK

İran’ın kendisine saldırılması durumunda bölgedeki ABD üslerine misilleme yapacağını açıklamasının ardından kamuoyunda “İncirlik” ve Kürecik” endişesi oluştu. Ancak İncirlik’in aslında ABD’nin değil Türkiye’nin üssü olduğunu belirten güvenlik kaynakları, Malatya’nın Kürecik Radar üssünün de bir NATO üssü olduğuna dikkat çekti.

İran’ın NATO’yu karşısına almayacağını belirten kaynaklar, İran’dan Türkiye’ye yönelik bir saldırının olmayacağına işaret ediyor.

Trump: İran'a sınırlı bir saldırıyı değerlendiriyorum
