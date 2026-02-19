Pakistan'da apartman havaya uçtu! Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Karaçi şehrinde yer alan üç katlı bir apartmanın ilk katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlama, binanın bir kısmının yıkılmasına yol açtı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ KAÇAĞI OLABİLİR

Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polis, ilk incelemelere göre patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini belirtti.