New York'ta kilise havaya uçtu! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin New York eyaletinin Boonville kasabasında yer alan bir kilisenin yetkilileri, yerel saatle 10.30'dan hemen önce "bariz gaz kaçağı" ihbarıyla ilk müdahale ekiplerini aradıklarını belirtti.

New York polisi tarafından yapılan açıklamada, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin çalışmaya başlamasıyla patlamanın yaşandığını söyledi.

5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu açıkladı.

Eyalet polisi, kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğünü, yapının küle döndüğünü ifade etti.