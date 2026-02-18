Menü Kapat
ABD'de kum fırtınası faciası! Zincirleme kazaya yol açtı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Colorado eyaletinde etkili olan kum fırtınası felakete yol açtı. Görüş açısının düşmesi sonucu 30'dan fazla araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

ABD’nin eyaletinde etkili olan felaketi de beraberinde getirdi. Kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 30’dan fazla aracın karıştığı meydana geldi.

Colorado polisinden yapılan açıklamaya göre; kaza yerel saatle 10.00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda gerçekleşti.

30'DAN FAZLA ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Bölgede etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, aralarında tır, kamyonet, arazi araçları ve otomobillerin de bulunduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucunda bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ABD'de kum fırtınası faciası! Zincirleme kazaya yol açtı: Ölü ve yaralılar var

4 ÖLÜ, 29 YARAI VAR

Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu’nda sürdüğünü söyledi. Kazada yaralanan 29 kişinin de çevredeki hastanelere sevk edildiği açıklandı.

ABD'de kum fırtınası faciası! Zincirleme kazaya yol açtı: Ölü ve yaralılar var

"GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIR"

Ayrıca bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4’ünün de telef olduğunu bildirildi. Kazanın kum fırtınasının görüş açısının düşmesine sebep olması yüzünden gerçekleştiğini yineleyen Lyons, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

