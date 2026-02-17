Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Batı Baltimore bölgesindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: Ölü ve yaralılar var
henüz buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatamazken yeni bir saldırı meydana geldi. eyaletinde bulunan Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının meydana geldiği de belirtildi. Liberty Heights Caddesi'nin 2400 numaralı bloğunda meydana gelen olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.

ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: Ölü ve yaralılar var

BUZ HOKEYİ MAÇINDA SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı.

ABD'de buz hokeyi maçı kabusa döndü! Silahlı saldırgan 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı
#trafik kazası
#abd
#silahlı saldırı
#maryland
#Buz Hokeyi Saldırısı
#Dünya
