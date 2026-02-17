ABD'de buz hokeyi maçı kabusa döndü! Silahlı saldırgan 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı

ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesinde bulunan Dennis M Lynch Arena adlı buz pistinde, iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan buz hokeyi maçı sırasında kan donduran bir silahlı saldırı meydana geldi. Sporseverlerin ve öğrencilerin tribünleri doldurduğu esnada yankılanan silah sesleri üzerine arena hızla tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre yaşanan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ise hastanelere sevk edildi. ABD basınında yer alan bilgilere göre, okul sporlarının yapıldığı tesisi bir anda savaş alanına çeviren saldırgan emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

