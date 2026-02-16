Menü Kapat
TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün Eskişehir'de kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin sona ermesinin ardından Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çiftler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek olan konutların hak sahipleri belirlendi. Hak sahiplerinin yer aldığı TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi ise PDF formatında TOKİ tarafından yayımlanacak. TOKİ Eskişehir kura sonuçlarında ismi yer almayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücretleri iade edilecek. Peki TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?
TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin başlamasının ardından gündeme geldi. TOKİ 500 bin kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek olan 6.055 konutun kura çekimi Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. TOKİ Eskişehir kura çekimine 55 bin 58 vatandaş katılım sağlayacak. TOKİ Eskişehir kura çekimine en çok katılım ise 5.080 konutun inşa edileceği Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerini kapsayan merkez bölgesinde gerçekleştirildi.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

İnönü ilçesinde başvuru yapan vatandaşlar ise başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için doğrudan hak sahibi oldular. Bu kapsamda İnönü ilçesinde kura çekimi yapılmayacak. TOKİ Eskişehir kura çekiminin bütün ilçelerde sona ermesinin ardından ise hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Peki Peki TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. PDF formatında yayımlanacak olan TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesine vatandaşlar ilçe ilçe erişim sağlayabilecek. Genel olarak TOKİ tarafından kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde isim listeleri resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Sonuçların sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise canlı yayın tekrarı aracılığıyla erkenden erişim sağlayabilirler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden bütün kura çekimlerinin canlı yayın tekrarı izlenebiliyor. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası ile TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranından öğrenilebilecek. TOKİ Eskişehir kura sonuçlarının 2 saat içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ESKİŞEHİR SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Eskişehir kura çekiminin sona ermesi ve sonuçların duyurulmasının ardından hak sahibi vatandaşlar banka şubelerinde sözleşmelerini imzalayacaklar. Vatandaşlara sözleşmelerin imzalanacağı tarih ve banka şubesi TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bildirilecek.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ESKİŞEHİR BAŞVURU PARALARININ İADE EDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlardan 5 bin TL başvuru ücreti iadesi alınmıştı. İadeler açıklanan bilgilere göre kura çekiminin sona ermesinin ardından hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 iş günü içerisinde yapılacak. Bu kapsamda TOKİ Eskişehir başvuru paralarının iadelerinin de 5 iş günü içerisinde vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla hesaplarına yatırılacak.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ESKİŞEHİR İLÇELERE GÖRE KONUT VE BAŞVURU DAĞILIMI

TOKİ tarafından Eskişehir'de toplam 6.055 konut inşa edilecek. TOKİ Eskişehir konutlarının ilçelere göre dağılımları ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez (Odunpazarı - Tepebaşı) | 5.080 Konut | 50.512

Alpu | 60 Konut | 239

Beylikova | 50 Konut | 215

Çifteler | 80 Konut | 1.166

Günyüzü | 80 Konut | 102

Han | 35 Konut | 50

İnönü | 200 Konut | 191 Başvuru (Konut sayısı başvuru sayısından fazla olduğu için kura çekimi yapılmayacak başvuru yapan vatandaşlar doğrudan hak sahibi sayılacak.)

Mahmudiye | 80 Konut | 384

Mihalgazi | 34 Konut | 40

Mihalıççık | 77 Konut | 298

Sarıcakaya | 79 Konut | 181

Seyitgazi | 80 Konut | 245

Sivrihisar | 120 Konut | 1.626

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Bu hafta ise 11 ilde daha kura çekimi yapılacak. Böylelikle 98 bin 839 konutun hak sahibi daha belli olacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekim takvimi şöyle:

16 Şubat - Eskişehir/Karaman

17 Şubat - Konya/Sakarya

18 Şubat - Mersin/Kırklareli

19 Şubat - Diyarbakır

20 Şubat - Adana/Gaziantep/Çanakkale

21 Şubat - Bursa

#sosyal konut projesi
#Tokİ Eskişehir Kura Sonuçları
#Kura Çekimi Isim Listesi
#Konut Iadesi
#Sözleşme Imzalama
#Ekonomi
