17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.