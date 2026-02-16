Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

Şubat 16, 2026 09:49
1
17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiye tutarında artış olup olmayacağı ve ödeme takvimi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

İşte hem bayram ikramiyesi tutarı hem de ödeme takvimiyle ilgili tutarlar...

 

2
17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte emekliler de bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Bu çerçevede 17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda da geri sayım başlamış oldu.
 

 

3
emekli bayram ikramiyesi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılabileceği konuşuluyor.

Bu artışın bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

4
17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

5
17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

6
17 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde öne çıkan rakam belli oldu

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.

7
emekli bayram ikramiyesi

İKRAMİYE TAKVİMİ

Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.