Galaxy S26 Ultra'nın gerçeği çıkmadan sahtesini ürettiler

Samsung Galaxy S26 Ultra modeline ait olduğu öne sürülen bir cihazın kutu açılış videosu sosyal medya platformu X'te paylaşıldı. Görüntülerdeki kutu üzerinde 12 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve "Titanyum Turuncu" renk seçeneği gibi teknik özellikler yazıyor. Fakat cihazın orantısız ekran çerçeveleri ve yazı tiplerinin orijinal Samsung'lardakine benzememesi sebebiyle telefonun sahte olduğu yorumu yapıldı.

