Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbulluları panikletti! AFAD'tan açıklama geldi

Olası büyük Marmara depremi uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ederken İstanbullulara dün gece saatlerinde gelen deprem bildirimi gündem oldu. Cep telefonlarına gelen bildirim kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar da durumu araştırmaya başladı. Bildirim geldikten sonra vatandaşlar bir sarsıntı hissetmediğini belirtirken, AFAD konu ile ilgili açıklama yaptı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'tan yapılan açıklamada İstanbul'un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi yer aldı. Depremin derinliği 9.75 kilometre olarak kaydedilirken, paniğe neden olan bildirim sonrası olumsuz bir durum kaydedilmediği açıklandı.