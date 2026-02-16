Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbulluları panikletti! AFAD'tan açıklama geldi

İstanbul'da gece saatlerinde vatandaşların telefonlarına gelen deprem bildirimi kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD yaptığı açıklama ile sarsıntının yeri ve büyüklüğünü açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından İstanbullular rahat bir nefes aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbulluları panikletti! AFAD'tan açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 08:17

Olası büyük uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ederken İstanbullulara dün gece saatlerinde gelen deprem bildirimi gündem oldu. Cep telefonlarına gelen bildirim kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar da durumu araştırmaya başladı. Bildirim geldikten sonra vatandaşlar bir sarsıntı hissetmediğini belirtirken, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbulluları panikletti! AFAD'tan açıklama geldi

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'tan yapılan açıklamada 'un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi yer aldı. Depremin derinliği 9.75 kilometre olarak kaydedilirken, paniğe neden olan bildirim sonrası olumsuz bir durum kaydedilmediği açıklandı.

Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbulluları panikletti! AFAD'tan açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Naci Görür, Samsun depremi öncesi bu uyarıyı yapmıştı: Kritik yerde belirtilen segmana yakın
Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı
ETİKETLER
#istanbul
#afad
#Marmara Depremi
#Deprem Bildirimi
#Çatalca Depremi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.