Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı

Sosyal medyada ‘Yunus Seyyah’ kullanıcı adıyla yer alan fenomen Yunus Okan’ın “Depremde nişanlım öldü” diyerek takipçilerini dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Ünlü isim yine bir dolandırıcılık olayına ile gündeme geldi. Okan’ın Mersin'de yaşayan 32 yaşındaki aile dostları E. T.'yi 150 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 10:39

Otostop çekerek dünyayı ve Türkiye’yi dolaşırken çektiği videolarla adını duyuran 'Yunus Seyyah' takma adlı sosyal medya fenomeni Yunus Okan, son zamanlarda dolandırıcılık iddiaları ile gündemden düşmüyor.

Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçi kitlesi bulunan Okan, iddiaya göre "6 Şubat depreminde nişanlım öldü" yalanıyla takipçilerinin güvenini kazanıp ardından çok sayıda kişiyi dolandırmıştı. İddiaya göre Okan'ın Mersin'de yaşayan 32 yaşındaki aile dostları E. T.'yi de 150 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. GÜNAYDIN'a konuşan E.T. "Ben kendisini ve ailesini tanıdığım için güvenerek parça parça halinde 150 bin TL verdim. O ara fenomen değildi. Bana çok sıkışık olduğunu söyledi parayı geri ödeyeceğini belirtti. Fakat hiçbir şekilde geri ödeme yapmadı. Sonrasında sosyal medyada tanınmaya başlayınca takipçileri içerisinde de çok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Bana en son video çekip attı parayı ödeyeceğine dair fakat kendisine asla güvenmiyorum. İyi niyetimin kurbanı oldum ve tanışıklığımızı suistimal etti" şeklinde konuştu.

Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı

“BABASI 'BENİM ÖYLE BİR OĞLUM YOK' DİYOR”

Dolandırıldığını iddia eden E.T. Yunus Okan hakkında "Yunus 3-4 yıl öncesine kadar tanınmıyordu, kumar batağındaydı. Önce kendi çevresini dolandırdı daha sonra otostop çekmeye başlayıp sosyal medyada takipçisi artınca dolandırdığı kişi sayısı artmaya başladı. Benden ilk para istediği zaman Kasım 2022 senesiydi o ara insanları böyle dolandırdığından haberim yoktu ve aile dostumuz olduğu için bende kendisine parça parça toplamda 150 bin TL verdim. Parayı şekilde geri alamadım sonra zaten başka mağdurların da olduğunu öğrendim. 'Nişanlım 6 Şubat depreminde öldü' yalanıyla insanların hassas olduğu bir konuda vicdani duygularını sömürerek dolandırmış. Ben ailesiyle de konuştum kapılarını kapattılar, babası 'benim öyle bir oğlum yok' diyor, annesini de farklı vaatlerle kandırıyor. Babasının ve nişanlısının tüm çevresine kadar dolandırmış, nişanlısının ailesi bu durumu öğrenince attılar zaten yüzüğü. Benim amacım daha fazla insanın bu kişiye kanmaması."

Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı

DOLANDIRICILIKTAN HAPİS CEZASI VAR

'Yunus Seyyah' rumuzlu Yunus Okan ilk olarak 2023 yılında Tokat'ta yaşayan H.B.'nin şikayeti üzerine kendisini 248 bin 900 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Okan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Okan hakkında Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Okan, 29 Ocak'ta karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı

ÜNİVERSİTEDEN VE MAHALLEDEN ARKADAŞLARI DA MAĞDUR

Mağdur 27 yaşındaki Rümeysa K. şunları söyledi: "Yunus Okan'ı üniversiteden tanıyorum. Okul bittikten sonra pek iletişimimiz yoktu. 2023 yılında bana mesaj atarak borç istemesiyle başladı her şey. Beni toplamda 200 bin TL civarında dolandırdı. Kendisinden şikayetçi oldum. İnsanları manipüle eden ve dolandırıcı bir insan. Gerekenin yapılmasını istiyoruz." Mağdur E. S. ise Yunus Okan'ın mahalleden arkadaşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Bana seneler önce kripto para oynadığını, hesabında bulunan yüklü miktardaki parayı depremzedelere bağışlamak istediğini, bunun için fon ücretine ihtiyacı olduğunu söyledi. Benden birkaç defa fon ücreti adı altında para isteyince şüphelendim. Gönderdiğim parayı ödemedi. Sonrasında savcılığa gittim ve hakkında başka suç duyurularının olduğunu da öğrendim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyal medya suçları nasıl engellenecek? TC kimlik numarasıyla girişte de büyük tehlike! Ali Murat Kırık açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurumlu satranç tutkunu amcalar sosyal medyada gündem oldu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.