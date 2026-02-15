Fenomen isim hakkında şok bir iddia daha! “Dolandırıcı Seyyah”: Depremde nişanlım öldü dedi güven kazandı, paraların üstüne yattı

Otostop çekerek dünyayı ve Türkiye’yi dolaşırken çektiği videolarla adını duyuran 'Yunus Seyyah' takma adlı sosyal medya fenomeni Yunus Okan, son zamanlarda dolandırıcılık iddiaları ile gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçi kitlesi bulunan Okan, iddiaya göre "6 Şubat depreminde nişanlım öldü" yalanıyla takipçilerinin güvenini kazanıp ardından çok sayıda kişiyi dolandırmıştı. İddiaya göre Okan'ın Mersin'de yaşayan 32 yaşındaki aile dostları E. T.'yi de 150 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. GÜNAYDIN'a konuşan E.T. "Ben kendisini ve ailesini tanıdığım için güvenerek parça parça halinde 150 bin TL verdim. O ara fenomen değildi. Bana çok sıkışık olduğunu söyledi parayı geri ödeyeceğini belirtti. Fakat hiçbir şekilde geri ödeme yapmadı. Sonrasında sosyal medyada tanınmaya başlayınca takipçileri içerisinde de çok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Bana en son video çekip attı parayı ödeyeceğine dair fakat kendisine asla güvenmiyorum. İyi niyetimin kurbanı oldum ve tanışıklığımızı suistimal etti" şeklinde konuştu.

“BABASI 'BENİM ÖYLE BİR OĞLUM YOK' DİYOR”

Dolandırıldığını iddia eden E.T. Yunus Okan hakkında "Yunus 3-4 yıl öncesine kadar tanınmıyordu, kumar batağındaydı. Önce kendi çevresini dolandırdı daha sonra otostop çekmeye başlayıp sosyal medyada takipçisi artınca dolandırdığı kişi sayısı artmaya başladı. Benden ilk para istediği zaman Kasım 2022 senesiydi o ara insanları böyle dolandırdığından haberim yoktu ve aile dostumuz olduğu için bende kendisine parça parça toplamda 150 bin TL verdim. Parayı şekilde geri alamadım sonra zaten başka mağdurların da olduğunu öğrendim. 'Nişanlım 6 Şubat depreminde öldü' yalanıyla insanların hassas olduğu bir konuda vicdani duygularını sömürerek dolandırmış. Ben ailesiyle de konuştum kapılarını kapattılar, babası 'benim öyle bir oğlum yok' diyor, annesini de farklı vaatlerle kandırıyor. Babasının ve nişanlısının tüm çevresine kadar dolandırmış, nişanlısının ailesi bu durumu öğrenince attılar zaten yüzüğü. Benim amacım daha fazla insanın bu kişiye kanmaması."

DOLANDIRICILIKTAN HAPİS CEZASI VAR

'Yunus Seyyah' rumuzlu Yunus Okan ilk olarak 2023 yılında Tokat'ta yaşayan H.B.'nin şikayeti üzerine kendisini 248 bin 900 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Okan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Okan hakkında Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Okan, 29 Ocak'ta karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

ÜNİVERSİTEDEN VE MAHALLEDEN ARKADAŞLARI DA MAĞDUR

Mağdur 27 yaşındaki Rümeysa K. şunları söyledi: "Yunus Okan'ı üniversiteden tanıyorum. Okul bittikten sonra pek iletişimimiz yoktu. 2023 yılında bana mesaj atarak borç istemesiyle başladı her şey. Beni toplamda 200 bin TL civarında dolandırdı. Kendisinden şikayetçi oldum. İnsanları manipüle eden ve dolandırıcı bir insan. Gerekenin yapılmasını istiyoruz." Mağdur E. S. ise Yunus Okan'ın mahalleden arkadaşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Bana seneler önce kripto para oynadığını, hesabında bulunan yüklü miktardaki parayı depremzedelere bağışlamak istediğini, bunun için fon ücretine ihtiyacı olduğunu söyledi. Benden birkaç defa fon ücreti adı altında para isteyince şüphelendim. Gönderdiğim parayı ödemedi. Sonrasında savcılığa gittim ve hakkında başka suç duyurularının olduğunu da öğrendim."