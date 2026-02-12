Erzurumlu satranç tutkunu amcalar sosyal medyada gündem oldu

Erzurumlu satranç tutkunu amcalar, kahvehanede çay ve hatıralarla günlerini geçiriyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir kahvehane, kapılarını açtığı günden bu yana çoğunluğu 50 yaş üstü satranç tutkunlarını aynı çatı altında buluşturmasıyla dikkati çekiyor...

Kahvehane sahibi Melik Şahin: "Her sabah 07.30'da geliyorum. Saat 10.00 gibi satranç oynayanlar geliyor. Onlar 17.00'a kadar burada oynarlar. Her günümüz böyle geçiyor. Burada olan herkes de satranç oynamayı bilir"