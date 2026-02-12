Menü Kapat
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

ABD'den gelen kritik istihdam verisi altın ve gümüşte dalgalanmaya sebep oldu. Peki Şubat ayında ve önümüzdeki günlerde altın fiyatları nereye gidecek? Değerli metal piyasasında yön nasıl olacak? Piyasalar bu veriden nasibini alacak mı? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede; ons altın için 5.000 dolar, gram altın için ise 7900 lira barajını verdi ve 2026 yılının şampiyon yatırım aracını açıkladı. İşte detaylar...

, gibi değerli metaller ve kritik verinin ardından nasıl şekil alacak? ABD'de ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a bu kritik veri sonrasında altın fiyatlarının yönünü ve piyasaları bekleyen gelişmeleri anlattı.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen güçlü istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırarak altın ve diğer kıymetli metallerde yukarı yönlü trendi destekliyor.
ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdamı beklentileri aşarak 130 bin kişi arttı ve işsizlik oranı %4,3'e geriledi.
Güçlü istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi konusunda elini güçlendirerek piyasalarda faiz indirimi beklentisini artırdı.
Artan faiz indirimi beklentisi, jeopolitik riskler ve merkez bankası alımlarıyla birlikte kıymetli metallerde yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekliyor.
Şubat ayında ons altının 5.000 dolar üzerinde kapanış yapması, gram altının ise 7.200-7.900 TL bandında seyretmesi bekleniyor.
2026'da, normal şartlarda borsanın altından daha yüksek getiri potansiyeli sunabileceği, altının ise istikrarlı bir yatırım aracı olmaya devam edeceği öngörülüyor.
Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

Sefer Şener: Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım dışı istihdam verileri 55–60 bin civarında bekleniyordu. Açıklanan rakam ise 130 bin kişi oldu. Bu da beklentinin oldukça üzerinde bir istihdam artışına işaret ediyor. Aynı zamanda işsizlik oranı yüzde 4,4 beklenirken yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Yani hem istihdam artmış hem de işsizlik oranı gerilemiş oldu. Bu tablo, ABD ekonomisinin toparlanma sürecinde daha hızlı ilerlediğini ve mücadelede önemli mesafe kat ettiğini gösteriyor.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

FED'İN FAİZ KARARINDA ELİ GÜÇLENDİ

Bu veri kıymetli metal piyasasını nasıl etkileyecek?

Sefer Şener: İstihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi ve işsizlik oranının beklentinin altında gerçekleşmesi, önümüzdeki dönemde özellikle kıymetli metaller üzerinde etkili olacaktır. Gerçi bu beklentilerin bir kısmı zaten fiyatlanmıştı. İşsizlik oranının 4,4–4,3 bandında geleceği tahmin ediliyordu. Ancak istihdam tarafındaki bu güçlü sürpriz, Fed’in para politikası açısından elini güçlendiren bir unsur oldu.

Fed faiz kararlarını alırken özellikle istihdam ve enflasyon verilerini dikkate alıyor. Güçlü istihdam ve düşük işsizlik oranı, Fed’in faiz indirimi konusunda daha rahat hareket edebileceği algısını güçlendiriyor. Piyasalar açısından bu durum, Amerikan Merkez Bankası’nın daha rahat faiz indirebileceği beklentisini artırabilir.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

İstihdam verisi sonrası altın fiyatlarının yönü ne olur?

Sefer Şener: Faiz indirimi beklentisinin artması da başta altın olmak üzere kıymetli metallerde yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekleyebilir. Zaten altındaki fiyatlamaların temelinde üç ana unsur bulunuyor: jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in faiz indirimi beklentileri. Bugün açıklanan veriler, faiz indirimi beklentilerini bir miktar daha artırmış görünüyor. Bu da kıymetli metallerin yukarı yönlü trendini destekleyen bir gelişme. Ancak unutulmamalı ki tek başına bir veri ya da tek bir gelişme fiyatları belirlemez.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

Piyasalar bu veriden nasıl etkilenir?

Sefer Şener: Jeopolitik riskler hâlâ yüksek seviyede. İran ile müzakereler sürse de müdahale seçeneğinin masada olması gerginliği artırıyor. Rusya–Ukrayna savaşı devam ediyor ve dünyanın farklı bölgelerinde istikrarsızlık sürüyor. Küresel risklerde kalıcı bir azalma söz konusu değil. Ayrıca merkez bankaları her ay yaklaşık 50 ton civarında altın alımı yapmaya devam ediyor. Bu tarafta da belirgin bir geri çekilme yok.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

KIYMETLİ METALLERDE İBRE YUKARI

Dolayısıyla jeopolitik riskler, merkez bankası alımları ve Fed’in faiz indirimi beklentileri bir arada değerlendirildiğinde, kıymetli metallerde yukarı yönlü eğilimin devam etmesi daha olası görünüyor. Ancak zaman zaman geri çekilmeler yaşanabilir. Örneğin Fed beklendiği kadar hızlı faiz indirmezse ya da jeopolitik risklerde geçici bir azalma olursa, fiyatlarda düzeltme hareketleri görülebilir. Son dönemde de bunu görüyoruz: riskler arttığında fiyatlar yükseliyor, geçici bir rahatlama olduğunda ise geri çekiliyor.

Şu anki veriler ışığında, Fed’den faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ve bunun da kıymetli metaller için destekleyici bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan piyasaları bu verileri genel olarak pozitif yorumlayacaktır. Güçlü istihdam verisi ekonomik dayanıklılığı gösterirken, faiz indirimi beklentisinin artması da piyasaları destekleyen bir unsur olacaktır.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

Şubat ayı boyunca gram altın ve ons altın bazında nasıl bir hareketlilik görüyorsunuz?

Sefer Şener: Şubat ayı boyunca ons ve gram altın tarafındaki hareketlilik ise büyük ölçüde bu saydığımız faktörlere bağlı olacak. Mevcut görünümde yönün yukarı olması bekleniyor. Ons altın 5.000 dolar seviyesini sık sık test ediyor, zaman zaman 4.980 dolar seviyelerine çekilip yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. Eğer önemli bir olumsuz gelişme yaşanmazsa, şubat ayında ons altının 5.000 doların üzerinde kapanış yapması mümkün görünüyor. Faiz indirimi beklentileri daha da güçlenirse 5.200 dolar seviyelerinin görülmesi ve bu seviyelerde tutunma ihtimali de gündeme gelebilir.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK RAKAM

Gram altın tarafında ise şubat ayı boyunca 7.200 ile 7.900 lira bandında bir seyir mümkün olabilir. Ancak bu seviyelerin kalıcılığı yine küresel gelişmelere bağlı olacaktır. Olası bir haber akışı değişikliği geçici geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade daha uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri önemlidir. Özellikle gümüş, bakır ve platin gibi diğer metallerde oynaklık çok daha yüksek olabiliyor.

Gram altın için 7.900 lira alarmı! Sefer Şener, ABD istihdam verisi sonrası yatırımcıları uyardı

2026 yılının şampiyonu olacak yatırım aracı sizce nedir?

Sefer Şener: 2026 yılına baktığımızda ise küresel koşulların normal seyretmesi ve Türkiye’nin enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlaması durumunda borsa önemli bir yatırım aracı olabilir. Özellikle 2026’nın ikinci yarısında dengelerin daha netleşmesiyle birlikte borsa tarafında daha güçlü ve pozitif bir görünüm oluşabilir.

Öte yandan 2025’te olduğu gibi 2026’da da altının istikrarlı bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürmesi beklenebilir. Altın, ciddi geri çekilmeler yaşamadan yukarı yönlü trendini koruyor. Ancak baz senaryoda 2026’nın ikinci yarısından itibaren borsanın daha yüksek getiri potansiyeli sunabileceği değerlendiriliyor.

Elbette tüm bu öngörüler normal şartlara dayanıyor. Jeopolitik risklerde ani artışlar ya da küresel ölçekte farklılaşmalar yaşanması durumunda dengeler değişebilir. Bu nedenle yatırım kararları alınırken tüm unsurlar birlikte değerlendirilmeli ve risk yönetimi her zaman ön planda tutulmalıdır.

EYT Bağ-Kur’lular dikkat: Kritik prim eşitleme uyarısı! Murat Bal 7200 gün için tarih verdi!
Altın rallisi bitti mi? Zafer Ergezen 'Şubat ayında bu rakamlara hazır olun' diyerek uyardı
