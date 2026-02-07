Altın rallisi bitti mi? Zafer Ergezen 'Şubat ayında bu rakamlara hazır olun' diyerek uyardı

Altın fiyatları çok yüksek seviyelerden önce çakıldı, son günlerde yeni bir denge arayışında. Gümüşte ise hareketlilik çok daha sert ve yatırımcısını üzecek cinsten... Peki bu hareketlilik daha ne kadar sürecek? Altın yeniden ralli yapacak mı? Elinde altın olan ya da altın almak işçin fırsat bekleyen yatırımcı nasıl hareket etmeli? Çok merak edilen tüm bu sorular hakkında Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a detaylı açıklamada bulundu. Ergezen yeni destek seviyelerini ve 2026 yılı boyunca değerli metallerdeki beklentilerini paylaşarak yatırımcılar için uyarı yaptı.

ALTIN DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Altın ve gümüş fiyatlarında daha ne kadar süre düşüş bekliyorsunuz?

Zafer Ergezen: Özellikle son yaşanan düşüşler, tabii ki Trump’ın Amerikan Merkez Bankası Fed için yeni başkan adayını açıklamasıyla tetiklendi. Zaten çok hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Bu yükselişin ardından kâr realizasyonları da doğal olarak bekleniyordu. Vadeli piyasalarda teminat oranlarında artışlara gidilmişti.

Bütün bunlar zaten bir miktar kâr realizasyonu beklentisini beraberinde getiriyordu. Ancak Fed başkan adayı olarak Kevin Warsh’ın açıklanması, piyasalardaki endişeleri bir ölçüde yatıştırdı. Çünkü piyasada şöyle bir beklenti vardı: “Trump faiz indirimleri istiyor. Başkan da kendi isteklerini onaylayacak ve bu durum Fed’in bağımsızlığı konusunda endişe oluşturacak bir başkan adayı anlamına gelecek”

Fakat Kevin Warsh, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Faiz indirimleri yine olacaktır ancak özellikle Fed bilançosunun küçültülmesi, piyasaya müdahalenin sınırlı olması ve mümkün olduğunca daha şahin bir duruş sergilemesi, Trump’ın geri adım attığı yönünde bir izlenim oluşturdu. Bu durum da beklentiler yoluyla kıymetli metallere değer kazandırmıştı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE RALLİ GELMEZ

Bu beklentilerin yatışması ve risklerin azalmasıyla birlikte, risk fiyatlamasının altın ve gümüşten kaybolduğunu görüyoruz. Bu nedenle, burada yeni bir değişim olmadığı sürece yıl içerisinde tekrar zirve seviyelerin görülmesini çok fazla beklemiyorum. İlk günden itibaren bunu söylemiştim ve hâlâ aynı görüşün arkasındayım.

GÜMÜŞ BU RAKAMI GÖRÜRSE ÇAKILIR

Altın ons ve gram bazında şubat ayında hangi rakamlar görülebilir?

Zafer Ergezen: Bundan sonraki dönemde ons altında 4.500–4.600 bandının, gümüşte ise 75–55 bandının önemli bir destek seviyesi olacağını, bu bölgelerde bir konsolidasyon süreci yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle gümüş için 75 dolar seviyesi oldukça önemli. Bu seviyenin altında kapanışların olması durumunda 50–55 dolar bandı hedef hâline gelebilir.

Bu hafta içerisinde oluşan tepki hareketleri, bana göre bir satış fırsatıydı. Elbette ne zaman ne olacağını bilmek ya da kesin olarak tahmin etmek mümkün değil ancak mevcut görünüm, altın ve gümüşte zirve seviyelerinin görülmesine neden olan ana dinamiğin azaldığını gösteriyor. Bu dinamik tamamen ortadan kalkmış değil ancak belirgin şekilde zayıflamış durumda. Bu nedenle, bu fiyatlamanın hem altın hem de gümüş tarafında geri çekildiğini söyleyebilirim.

Şubat ayı içerisinde hem altın hem de gümüş tarafında dengelenme çalışmalarının görüleceğini düşünüyorum. Özellikle altın tarafında 4.750 seviyesinin, gümüşte ise 75 dolar seviyesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyelerin etrafında dalgalanan fiyatlamalar görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.

2026 yılı için değerli metallerde beklentiniz nedir?

Zafer Ergezen: 2026 yılı için ise değerli metallerde zirve seviyelerin büyük ölçüde görüldüğünü düşünüyorum. Bu yıl içerisinde yeni zirve seviyelerin görülmesini çok fazla beklemiyorum. Bunun en büyük nedeni, Fed başkan adayı açıklamasıyla birlikte piyasadaki endişelerin bir miktar azalması ve bu azalan endişelerle birlikte risk fiyatlamasının hem altın hem de gümüş tarafında değişmiş olmasıdır. Yeni bir risk oluşmadığı sürece, zirve seviyelere doğru güçlü bir hareket beklemiyorum.

Yatırımcılar bu oynaklıkta nasıl hareket etmeli?

Zafer Ergezen: Bu kadar hareketli bir piyasada, daha önce de defalarca söylediğim gibi, trendi takip etmek son derece önemlidir. Mutlaka stoploss kullanmak, yani zarar kes seviyelerini belirlemek gerekir. Çünkü piyasa oldukça hareketli ve momentum yüksek olsa da geçmişte çok ciddi getiriler yaşandı.

Böyle dönemlerde getiriden olmamak için trendi takip etmek önemlidir ancak mutlaka ve mutlaka stop kullanılması gerekir. Artık bu sürecin geride kaldığını söyleyebiliriz.

Eğer stoploss kullanılmadıysa şu anda ne yapılabilir?

Zafer Ergezen: Bu noktada destek seviyelerinin takip edilmesi gerekir. Altında 4.750, gümüşte 75 dolar seviyeleri önemli desteklerdir.

Gümüşte tepki hareketleri oluştuğunda 92 dolar seviyeleri kâr satışı olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde altın tarafında da ons bazında 5.000 dolar seviyesinin kâr satışı olarak değerlendirilmesini bekliyorum. Geri çekilmelerde ise destek seviyeleri izlenmeli. Destek seviyelerinin kırılması durumunda ons altında 4.500–4.600 bandı, gümüşte ise 50–55 dolar bandı görülme ihtimali doğacaktır. Bu bir risk ihtimalidir ve yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmesi önemlidir.