Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Boşanma sonrasında en kritik konulardan biri olan nafaka konusunda yeni bir döneme giriliyor. Hükümet, kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu nafaka ödenmesi konusunda yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Peki, nafaka sistemi tamamen mi değişiyor? Mevcut kanunlar ne diyor, hangi durumlarda nafaka kesilir veya artırılır? Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a tüm detayları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 09:33

Türkiye'de milyonlarca kişi çeşitli sebeplerden evliliğini bitirmek durumunda kalıyor. konusu ayrılan çiftler için en büyük sorunlardan biri. Peki nafaka alma hakkı sonsuz, sınırsız bir hak mı? Süresiz nafaka kalkıyor mu? Hangi durumlarda alınabilir ya da alınamaz? Yoksulluk nafakasının süre ile sınırlanması konusunda çalışmalar devam ederken Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak boşanan veya boşanmayı düşünen kişiler için uyarılarda bulundu.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Hükümetin süresiz nafakanın kaldırılması için akademik çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Bu uygulama ile evlilik süresine göre nafaka verilebilir. Yapılacak çalışmayla, kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Av. Mert Yalçın: Evet yoksulluk nafakasının süre ile sınırlanması konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu konuda ilk kez 2022 yılında yapılan çalışmalardan sonra güncel olarak ise Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlenmiş, "boşanmada kusur ilkesi" ve "süresiz nafaka" konuları ele alınmıştır. Bu konuda bir yasa teklifi hazırlığı da gündemde olup şu sıralar akademisyenler, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmaktadır.

Belirtmek isterim ki; Her durumun kendi içinde ve özel olarak değerlendirilmesi gerekir elbette ancak kısa süreli evliliklerde, tarafların bir arada olduğu sürenin kısalığı ve evlilik birliğine yaptıkları katkının azlığı düşünüldüğünde bir tarafın örneğin 5 ay evli kalıp sonrasında süresiz şekilde nafaka ödemek zorunda bırakılması hakkaniyetsizdir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Nafaka ömür boyu gerçekten her boşanmada mı söz konusu?

Av. Mert Yalçın: Yürürlükte bulunan 4721 sayılı TMK. m. 175’te de kanun koyucu, yoksulluk nafakasının süresiz olarak “istenebileceğini” açıkça düzenlenmiştir. Kanunda süresiz “verilmesi gerektiğine” dair bir ibare yer almasa da yerleşik Yargıtay içtihatları ile kanunun bu nafakanın "süresiz" olmasını açıkça öngörmüş olması sebebi ile hakimin takdir hakkına dayanarak herhangi bir süre sınırı belirlemesini hukuka aykırı bulunmaktadır. Dolayısı ile Türk Hukukuna göre yoksulluk nafakası süresiz olarak verilmektedir.

Diğer taraftan tarafların anlaşmalı ile süreli nafaka belirlemesine ya da çekişmeli boşanmada süreli nafaka talep edilmesine elbette bir engel yoktur.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Nafakaya ilişkin başka bir düzenleme ise yoksulluk nafakasının toplu olarak ödenebilmesidir. Burada aylık ödemeler değil toplam olarak belirlenen rakam karşı tarafa ödenir.

Bu konuda yurt dışında yoksulluk nafakası konusunda nasıl düzenleme olduğuna değinecek olursak örneğin Hollanda’da nafaka en çok 5 yılla sınırlanmıştır. Norveç’te nafaka kısa süreli ve istisnai olarak düzenlenir, İsviçre ve Avusturya’da da aynı durum geçerlidir. Almanya’da nafaka esas olarak sürelidir, süresiz olması istisnaidir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Boşanan biri yeniden evlenirse nafaka otomatik olarak kesilir mi?

Av. Mert Yalçın: Evet kesilir. Türkiye’de nafaka yükümlülüğü mahkeme kararı ile kaldırılmadığı sürece ya da nafaka alan kişinin yeniden evlenmesine ya da ölümüne kadar devam eder.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Nafaka alan kişi çalışmaya başlarsa ne olur, nafaka devam eder mi?

Av. Mert Yalçın: Eğer geliri hayatını sürdürmeye yeterli değilse çalışsa da nafaka alabilir. Eğer, hayatını rahat sürdürebilecek bir maaş alıyorsa, nafaka miktarının düşürülmesi/kaldırılması için talepte bulunulabilir. Nafaka miktarı kazancı arttıkça düşer ya da kalkar.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Nafaka ödeyen kişi işsiz kalırsa ödeme durur mu?

Av. Mert Yalçın: İşsiz kalan kişi mali durumunun bozulduğunu ve artık nafakayı ödeyebilecek gücü olmadığını açacağı dava ile kanıtlarsa, nafaka ortadan kalkabilir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Enflasyon arttıkça nafaka da otomatik artıyor mu?

Av. Mert Yalçın: Nafaka her yıl otomatik olarak artmaz. Eğer nafaka kararı veren mahkeme tarafından belirlenen bir artış oranı varsa bu oran elbette otomatik uygulanır ancak böyle bir karar yoksa arttırım için dava açılması gerekir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

“Gelirim arttı” ya da “azaldı” diyen biri nafakayı değiştirebilir mi?

Av. Mert Yalçın: Mali durum değişiklikleri sebebi ile nafakanın arttırılması ya da azaltılması için dava açılabilir. Ve evet bu durum ispatlanırsa değiştirilebilir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

“Erkek her şartta nafaka öder” algısı doğru mu?

Av. Mert Yalçın: “Erkek genellikle nafaka öder” algısı doğru olabilir ancak bu durum tabii ki tamamen tarafların mali durumu ile ilgilidir. Kimin boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek olması önemlidir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Kadın her durumda nafaka alabilir mi?

Av. Mert Yalçın: Türkiye’de nafaka alabilmenin şartları şu şekildedir;

-Nafaka talep eden eşin boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek olması,

-Nafaka talep edenin boşanmada diğer taraftan daha ağır kusurlu olmaması

-Nafaka yükümlüsünün ödeme gücüne sahip olması gerekir.

Kadın bu şartları taşıyorsa evet alabilir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Nafaka ödememek hapse girme sebebi midir?

Av. Mert Yalçın: Nafaka ödenmez ise 3 aya kadar tazyik hapsi verilmesi söz konusu olabilmektedir. Nafaka için başlatılacak icra takibi sonucu ödeme yapılmaması halinde yapılacak başvuru ile bu karar alınabilir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Anlaşmalı boşanmada nafaka konusu sonradan değiştirilebilir mi?

Av. Mert Yalçın: Anlaşmalı boşanmadan sonra şartlar değişirse yani tarafların mali gücü, enflasyon ve giderler konusunda önemli değişlikler olursa bu konuda dava açılarak artırılması/azaltılması/kaldırılması için dava yolu ile değiştirilebilir.

Nafaka için kurallar değişiyor! Av. Mert Yalçın boşanan ve boşanacak herkesin bilmesi gereken 12 kritik maddeyi açıkladı

Boşanan ya da boşanmayı düşünen biri nafaka konusunda ilk olarak neye dikkat etmeli?

Av. Mert Yalçın: Nafaka için en önemli etken tarafların ispatlanabilir mali durumlarıdır. Talep edilebilirlik ve miktarlar esasen bunlara göre belirlenir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte kıdem tazminatı almanın formülü! Av. Ezgi Esnik Günay istifa sürecindeki altın kuralları açıkladı
Ev alacaklar için tam tarih verdi! Murat Gültekin'den konut kredisi ve tapu için çok kritik uyarı
ETİKETLER
#boşanma
#nafaka
#Süresiz Nafaka
#Yoksulluk Nafakası
#Nafaka Davası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.