İşte kıdem tazminatı almanın formülü! Av. Ezgi Esnik Günay istifa sürecindeki altın kuralları açıkladı

Çalışanlar için en kritik işçilik haklarından biri olan kıdem tazminatı hangi durumlarda alınabilir? İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? İstifa ederken atılacak bazı adımlar sayesinde kıdem tazminatı almaya hak kazanılabileceğini ifade eden Avukat Ezgi Esnik Günay, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı. Günay, hakkınızı kaybetmemek için dikkat etmeniz gereken en önemli noktalara dikkat çekti.

Eğer işçi, haklı nedenlere dayanarak iş sözleşmesini feshederse, istifa etse bile kıdem tazminatı alabilir. Ancak bu noktada fesih şekli büyük önem taşıyor. İstifa dilekçesi vererek işten ayrılan işçi, bu dilekçeyi baskı veya yanılma ile verdiğini kanıtlayamazsa ne yazık ki tazminat alamıyor. İşveren ise çalışanını ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı durumlar dışında işten çıkardığında kıdem tazminatı ödemek durumunda kalıyor. Peki en kritik haklarımızdan biri olan tazminat hakkınızı almak için hangi noktalar önem taşıyor? İşte detaylar...

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Ezgi Esnik Günay: İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, haklı fesih ve haksız fesih ayrımını yapmak gerekir. Eğer kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin işten ayrılmak için haklı sebepleri varsa ve bu haklı sebeplere dayanarak iş sözleşmesini feshederse işverenden kıdem tazminatı isteme ve kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Fakat burada işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, fesih usulüne de dikkat etmelidir. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi işverene hiç yazılı bildirimde bulunmadan işten ayrılmış ise bu eylemli fesih olarak adlandırılır. Eylemli fesih yapan yani işverene herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadan işten ayrılan işçi, işten ayrılmak için haklı fesih nedenleri varsa buna dayanarak haklarını talep edebilir. Fakat işçi işten ayrılmak için haklı sebepleri olduğunu düşünmesine rağmen işverene istifa dilekçesi verirse maalesef kıdem tazminatı alma hakkını kaybeder.

İSTİFA DİLEKÇESİ HANGİ ŞARTLARDA VERİLİR?

İstifa dilekçesini, işten ayrılmak için herhangi bir haklı fesih sebebi bulunmayan buna rağmen işten ayrılma kararı almış olan işçinin işverene vermesi gerekir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi işten ayrılmak için haklı nedenlerinin olduğunu düşünüyorsa izlemesi gereken yol ya işverene haklı fesih nedenlerini bildirir yazılı dilekçe vermesidir ya da eylemli fesih yapmasıdır, yani işverene herhangi bir yazılı bildirimde bulunmayarak işten ayrılmasıdır.

İSTİFA DİLEKÇESİ VEREN TAZMİNAT ALAMAZ

Özetle işverene istifa dilekçesi vererek işten ayrılan işçi, bu dilekçeyi baskı veya yanılma ile vermesi hali hariç kıdem tazminatı alamaz. İşçi istifaya dair dilekçe vermeden sözlü olarak istifa ediyorum diyerek işten ayrılmış ise bu da eylemli fesih olarak kabul edileceğinden işçi kıdem tazminatı isteyebilecektir.

İSTİFA DİLEKÇESİ VERİP TAZMİNAT ALMAK İÇİN BUNLAR ŞART!

Haklı fesih hakkı olduğunu düşünmesine rağmen istifa dilekçesi vererek işten ayrılan işçi dilekçesine istifa kelimesi yanında "haklı nedenlerle istifa ediyorum", "kıdem tazminatımın ödenmesi şartı ile istifa ediyorum", "kıdem tazminatı hakkım saklı olarak istifa ediyorum", "fazla mesai alacaklarımın ödenmemesi sebebi ile istifa ediyorum" gibi haklı fesih durumunu belirten cümleler yazmış ise işçinin bu durumda haklı fesih hakkına dayandığı kabul edilmekte olup bu durumda da işçinin kıdem tazminatı alma hakkı olduğu kabul edilmektedir.

Kıdem tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanır?

Ezgi Esnik Günay: Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte aldığı giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin brüt ücreti işçinin son ay aldığı net maaşın brüte çevrilmesi ile bulunur. Brüt ücret çalışanın vergi ve diğer yasal kesintiler yapılmadan önceki toplam kazancı olup giydirilmiş brüt ücret ise işçiye maaş dışında ödenen veya ayni olarak sağlanan yol, yemek, yakacak yardımı gibi süreklilik arz eden yan ödemelerin de eklenmesi ile bulunacaktır.

SADAKATSİZ İŞÇİYE TAZMİNAT YOK!

“Haklı nedenle fesih” ne demektir, işçi bunu nasıl ispatlar?

Ezgi Esnik Günay: Haklı fesih hem işçi için hem de işveren için söz konusu olabilir. İş kanunumuz uyarınca işçi kendisine verilen görevi sadakat ve özen yükümlülüğü altında yerine getirmek işveren de işçiye yaptığı işin karşılığını süresinde ödeme yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ihlale uğrayan taraf için haklı fesih imkanı doğacaktır. Kanunen tanınan hakları ihlal edilen taraf işçi ise, işten haklı fesih nedenlerine dayanarak ayrıldığında işçiye işveren tarafından kıdem tazminatının ödenmesi gerekecektir. Eğer kanunen tanınan hakları ihlal edilen taraf işveren ise yani işçi özen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ederek kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmemiş ise bu durumda işveren işçiyi haklı fesih nedenlerine dayanarak işten çıkartabilecek ve işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır.

İŞYERİNDE BUNLARI YAŞAYANLAR DİKKAT!

İşçinin haklı fesih nedenlerine örnek vermek gerekir ise çalışma süresi boyunca maaş, fazla mesai alacağı gibi işçilik alacaklarının eksik veya hiç ödenmemesi, işyerinde mobbinge maruz kalması, görev tanımı dışında işler yaptırılması, kanunen belirlenmiş sınırları aşacak şekilde fazla mesai yaptırılması, yıllık izin hakkının işçi tarafından talep edilmiş olmasına rağmen süresinde kullandırılmaması, askerlik, emeklilik, sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısını tamamlanması, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması halleri örnek olarak verilebilir.

İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmemiş ise işçinin işverene karşı açacağı davada en önemli ispat aracı iş yerinde. Birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının tanıklığı olacaktır. Bunun yanı sıra işçi, fesih nedenini işyeri kayıtları ile de ispat etme imkanına sahiptir.

İŞVEREN BU HALLERDE TAZMİNAT ÖDEMEZ

İşveren tarafından yapılan fesihlerde ise haklı fesih halleri İş Kanunun madde 25’de düzenlenmiştir. İşveren tarafından fesihlerde ise işveren haklı bir fesih sebebine dayansa bile kural olarak iş yerinde en az bir yıllık kıdemini doldurmuş olan işçiye kıdem tazminatını ödemelidir. İşveren ancak İş Kanunu'nun 25/2. maddesinde sayılmış fesih sebeplerine dayanarak işçiyi işten çıkartması halinde kıdem tazminatı ödemekten kurtulacaktır.

İşçiler hak kaybı yaşamamak için istifa dilekçesinde nelere dikkat etmeli?

Ezgi Esnik Günay: Eğer işten ayrılacak bir işçi, işten ayrılmak için haklı fesih sebeplerinin olduğunu düşünüyor ise işveren istifa dilekçesi vermemelidir. Haklı fesih sebepleri olduğunu düşünen işçi işverene hiç dilekçe vermeden eylemli fesih yolu ile işten ayrılabileceği gibi isterse iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshettiğine dair bir dilekçe vererek işten ayrılabilir.