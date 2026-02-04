Altın bu rakamı görürse çakılır! Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti

Salı günü güçlü bir toparlanma yaşandığını belirten Eryılmaz, bu hareketin teknik bir tepki olduğunu söyleyerek, “Ons altın 4898 dolar civarında. Gün içinde 4993 dolara kadar çıktı ama kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gümüş 83 dolar civarında; 89,1 dolara kadar yükselip sonra geri çekildi. Ons, gram ve gümüşte %4–5’lik yükselişler var" dedi.

