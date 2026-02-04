Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın bu rakamı görürse çakılır! Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti

Şubat 04, 2026 17:06
1
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalanma büyük dikkatle izleniyor. PEki altın alalım mı, satalım mı? Ekonomist Filiz Eryılmaz, YouTube kanalındaki son programında altın, gümüş ve değerli metal piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, yatırımcılar için kritik seviyeleri tek tek paylaştı.

2
değerli metaller

Pazartesi günü değerli metallerde satışların hızlandığını belirten Eryılmaz, "Yayın yaptığımızda ons altın 4865 dolardan kapanmıştı, 4404 dolara kadar düştü. Yaklaşık 465 dolarlık bir geri çekilme gördük. Gümüş 76,9 dolara kadar geriledi. Son dönemdeki düşüşün dibi pazartesi günü oluştu"
 

3
Gram altın

Gram altın ve yatırım araçlarında da benzer bir tablo oluştuğunu vurgulayan Eryılmaz, “Gram altın 6158’e, GMSTR 601’e kadar çekildi. Altın S1 daha önce gördüğü dibe yakın seviyelere geldi ve bu bölgenin dip olarak çalışmaya başladığını görüyoruz” dedi.

4
ALTIN SERTİFİKASI

ALTIN SERTİFİKASI DETAYI

Dün itibarıyla bazı yatırım araçlarında dalgalanma marjlarının artırıldığını hatırlatan Eryılmaz, özellikle kaldıraçlı ve sert hareket edebilen ürünler için uyardı:

“Altın S1’de marj %5’ten %10’a, GMSTR’de %10’dan %35’e çıkarıldı. Bu şu demek: Gümüşe baskı gelirse GMSTR bir günde %35 düşebilir. Bazı altın fonlarında da marjlar %20’ye yükseltildi.”
 

5
Ons altın

Salı günü güçlü bir toparlanma yaşandığını belirten Eryılmaz, bu hareketin teknik bir tepki olduğunu söyleyerek, “Ons altın 4898 dolar civarında. Gün içinde 4993 dolara kadar çıktı ama kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gümüş 83 dolar civarında; 89,1 dolara kadar yükselip sonra geri çekildi. Ons, gram ve gümüşte %4–5’lik yükselişler var" dedi.
 

6
tepki alımı altın

Bu hareketi “tepki” olarak tanımlayan Eryılmaz, yine de daha net konuşabildiğini vurgulayarak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte "Altınları satmıyoruz. Özellikle fiziki olanları hiç satmıyoruz. Uzun vadeliysek hiç satmıyoruz" dedi.
 

7
ons altın

4400 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Alım tarafı için çerçeveyi net çizen Eryılmaz,  "Teknik olarak 4400 dolar çok önemli bir destek. Bunun üzerinde kaldığı sürece çok güçlü bir düşüş beklemem. Tepki yükselişi 5100–5200 dolara kadar sürebilir" diyerek bu rakamın kritik oluşuna dikkat çekti.
 

8
altın tarihi zirve

ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRECEK

Altın tarafında gümüşe kıyasla daha iyimser olduğunu belirten Eryılmaz, “Altını destekleyen temel etmenler daha güçlü. Bu yıl 5600 dolar tarihi zirvesinin görülmesini bekliyorum” dedi. Gümüşte ise aynı derecede iyimser olmadığını ekledi.
 

9
altın fiyatları

BU SEVİYENİN ALTINDA ÇAKILIR

Eryılmaz, yatırımcılar için kritik seviyeleri şöyle özetledi:

Ons altın: 4400 dolar

Gram altın: 6150–6160 TL

Gümüş: 75 dolar

GMSTR: 600

Altın S1: 74–75 dolar

“Bu seviyeler dip olarak çalışıyor. Tepki yükselişi var ve bir süre devam edebilir. Altında daha pozitifim, gümüşte daha temkinliyim.”
 

10
ALTIN

CUMA GÜNÜ ALTIN YÜKSELEBİLİR

Haftanın en önemli gündeminin ABD tarım dışı istihdam verisi olduğunu belirten Eryılmaz, verinin yönü konusunda da uyararak, "Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gelirse, başta altın olmak üzere değerli metallere destek verir" dedi.

