Lise öğrencisi ölümden döndü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesinde feci bir kaza yaşandı. İzmir istikametine seyir halinde olan kamyon üzerinde bulunan iş makinesi, yol kenarındaki 14 yaşındaki lise öğrencisi Deniz Uyumaz'a çarptı. Yaralanan lise öğrencisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz öğrencinin ölümden döndüğü kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.