Altın ve gümüş düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları

Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları yine yön değiştirdi. Bir süredir yükseliş gösteren altın bugün güne düşüşle başladı. ABD'de güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla dolar yükseldi, altın ve gümüş geriledi. Yatırımcılar da güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Şubat 2026 altın fiyatları...