Altın ve gümüş düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları yine yön değiştirdi. Bir süredir yükseliş gösteren altın bugün güne düşüşle başladı. ABD'de güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla dolar yükseldi, altın ve gümüş geriledi. Yatırımcılar da güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Şubat 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.917,00
Satış: 12.025,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.096,48
Satış: 7.097,65
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.835,00
Satış: 24.049,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.524,00
Satış: 47.915,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 5.068,43
Satış: 5.069,35
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 116,57₺
Gümüş Satış: 116,71₺