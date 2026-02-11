Otomobil tıra ok gibi saplandı! Kaza anı kamerada

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün sabah feci bir kaza meydana geldi. Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan çıkış yaparak karşı şeride geçmek isteyen tır ile o sırada yol üzerinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Otomobil tırın dorsesinin altına ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.