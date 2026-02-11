Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabineye iki yeni atama: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi bakan oldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılı doğumlu olan Mustafa Çiftçi Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valiliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanarak 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine atandı. Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gürlek İstanbul 26., 37. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde mahkeme başkanlığı yaptı.

2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek 2 Ekim 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.