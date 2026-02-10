Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

Araç kiralama sektöründe kuralsız döneme neşter vuruluyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, hem kiralama şirketlerini hem de tüketicileri yakından ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor. Artık her önüne gelen araç kiralayamayacak, "merdiven altı" işletmeler tarih olacak. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 15:56

Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek ve hizmet kalitesini standardize etmek amacıyla hazırladığı "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı kamuoyunun görüşüne açtı. Sektörde "merdiven altı" olarak tabir edilen kayıt dışı faaliyetleri tamamen sonlandırmayı hedefleyen bu düzenleme, hem işletmelere ağır sorumluluklar yüklüyor hem de araç kiralayan vatandaşlara geniş haklar tanıyor.

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

YAŞLI VE YÜKSEK KİLOMETRELİ ARAÇLARA YASAK

Yeni taslakla birlikte kiralık araçlarda kalite standartları en üst seviyeye çıkarılıyor. Klasik araçlar dışında, 5 yaşından büyük veya 100 bin kilometreyi geçmiş araçlar artık kiraya verilemeyecek. Bu sayede tüketicilerin yolda kalma riski minimize edilirken, trafikteki kiralık araç filosunun gençleşmesi hedefleniyor.

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

DEPOZİTO MAĞDURİYETİNE 7 GÜN SINIRI

Tüketicilerin en büyük kabusu olan "depozito iadesi" sorunu çözülüyor. Araç teslim edildikten sonra en geç 7 gün içinde depozito iade edilmek zorunda. 6 güne kadar olan kiralamalarda en fazla 3 günlük bedel kadar depozito alınabilecek. Aynı zamanda olağan kullanım kaynaklı aşınma ve eskime için depozitodan asla kesinti yapılamayacak.

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

BEBEK KOLTUĞU VE NAVİGASYON ARTIK ÜCRETSİZ!

Müşterilerin en çok şikayet ettiği "ekstra ücret" kalemlerine sınırlama getiriliyor. Kiracının talep etmesi durumunda bebek koltuğu, navigasyon ve HGS işletme tarafından bedelsiz olarak sağlanacak. Ayrıca kış aylarında talep edilirse kış lastiği takılması da zorunlu hale gelecek.

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

YETKİ BELGESİ OLMAYANA İLAN YASAĞI

İnternet üzerinden araç kiralama ilanlarına sıkı denetim geliyor. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, online platformlarda ilan veremeyecek. Bu belgeleri kontrol etme yükümlülüğü ise ilan sitelerinde olacak. Mevcut işletmelerin bu yeni sisteme uyum sağlaması için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süresi olacak.

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla büyükşehirlerde faaliyet gösteren firmalara filo zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin filosunda en az 2 adet elektrikli veya hibrit araç bulunması gerekecek ve bu araçlardan en az birinin Türkiye'de üretilmiş olması şart koşulacak.

Araç kiralamada yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı: Yaş ve kilometre sınırı geliyor!

"DEĞER KAYBI" BEDELİ KEYFİ İSTENEMEYECEK

Kazalardan sonra kiralama şirketlerinin sıkça talep ettiği "değer kaybı" ücretlerine mahkeme şartı geliyor. Taraflar anlaşmadığı sürece, bir mahkeme kararı olmadan kiracıdan değer kaybı adı altında ödeme talep edilemeyecek. Ayrıca kasko ve sigorta gibi güvenceler artık kiralama bedeline dahil olacak; bunlar için ek ücret istenemeyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
500 bin konut projesinde Bilecik'te kuralar çekildi
AKOM tarih verdi! İstanbul'da dondurucu soğuklar gidiyor, bahar geliyor
AK Partili Eyyüp Kadir İnan canlı yayında son seçim anketini açıkladı: Erdoğan rakibine fark atıyor, CHP'nin oy oranı düşüyor
ETİKETLER
#tüketici hakları
#Elektrikli Araç Zorunluluğu
#Araç Kiralama Yönetmeliği
#Depozito Iadesi
#Kiralık Araç Yaşı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.