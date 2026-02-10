Menü Kapat
 Murat Makas

AK Partili Eyyüp Kadir İnan canlı yayında son seçim anketini açıkladı: Erdoğan rakibine fark atıyor, CHP'nin oy oranı düşüyor

AK Partili Eyyüp Kadir İnan, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularına cevap vererek son seçim anketine değindi. Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibine yüzde 20 fark attığını söyledi. Ayrıca İnan, CHP ve AK Part'nin yerel seçimlerdeki oy oranını açıkladı.

Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını cevapladı. Siyaset arenasında lideri ’in Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaretleri gündemde yerini korurken Eyyüp Kadir İnan konuyla ilgili açıklama yaptı. Eyyüp Kadir İnan, "Her defasında CHP’nin hem siyasetin seviyesini hem de demokrasinin seviyesini düşürdüğünü çoğu kez söyledik. Bu tabii çeşitli örneklerle oldu. Fakat bu örnek, gerçekten bizim tasvip etmediğimiz, en şiddetli şekilde kınadığımız, siyasette görmek istemediğimiz bir tablo olduğunu da belirtmek istiyoruz. Biz her zaman, özellikle genç bir siyasetçi olarak, bu terbiyesizliği, açıkçası bu küfürbazlığı, siyasetin değil hayatın her alanında kınayan bir tavır içerisinde olduk." dedi.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan canlı yayında son seçim anketini açıkladı: Erdoğan rakibine fark atıyor, CHP'nin oy oranı düşüyor

CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILACAKLAR MI?

İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Mesut Özarslan ve diğer CHP’lilerin AK Parti’ye geçme ihtimali sorusuna karşı, ‘’Parti sözcümüz gerekeni cevapladı.’’ ifadelerini kullandı.

CHP'NİN OY ORANI DÜŞTÜ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili ‘’Özgür Özel bu dosyalarda suçlanan milletvekilleriyle ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yapmadıkları için yüzde 25’e düştü oy oranları’’ dedi.

SON ANKETLERDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAKİBİNE FARK ATIYOR

Son anketlerden bahseden Kadir İnan, CHP’nin yerel yönetiminde düşüşler yaşadığını belirterek, ‘’31 Mart’ta aldıkları sonuçlardan negatif olarak çok uzaklaştılar. Yerel seçim olsa aynı sonuçları alamazlar. Seçtikleri başkanlar şehirleri kronik sıkıntıya boğdular. İzmir’de ve Ankara’da susuzluk... Sosyal medya belediyeciliği yaptılar. İlk seçimlerde yiğit düştüğü yerden kalkacak. Birbirinden farklı anket firmalarından derlemelere göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52.5’lara ulaşmıştır. AK Parti yüzde 35’lere ulaştı, CHP yüzde 25’lerde kaldı. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine yüzde 20 fark atıyor.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan canlı yayında son seçim anketini açıkladı: Erdoğan rakibine fark atıyor, CHP'nin oy oranı düşüyor
