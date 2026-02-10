Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Cem Küçük'ten canlı yayında bomba iddia: 'Özgür Özel o mesajların daha ağırını Özlem Çerçioğlu'na da göndermiş'

Gazeteci Cem Küçük, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çerçioğlu’na küfür ve hakaret içerikli mesajlar attığını öne sürerek, "Bu mesajlar yayınlanırsa Özel o koltukta oturamaz" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
22:08
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
22:11

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan, Gürkan Hacır’ın moderatörlüğündeki "Taksim Meydanı" programında siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Türkiye Gazetesi Yazarı , ’den istifa eden isimlere yönelik CHP lideri ’in ortaya çıkan mesajlarının haricinde başka kişilere de mesajlar attığını ileri sürdü.

İSTİFA EDENLERE "KÜFÜRLÜ MESAJ" İLK DEĞİL

Özgür Özel'in CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarsla'a küfürlü mesajlar atılmasının üstüne başlayan tartışmalarda başka bir boyuta geçildi. Gazeteci Cem Küçük, CHP yönetiminin partiden ayrılan belediye başkanlarına karşı nezaket sınırlarını aşan bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Cem Küçük'ten canlı yayında bomba iddia: 'Özgür Özel o mesajların daha ağırını Özlem Çerçioğlu'na da göndermiş'

"MESAJLAR YAYINLANSA O KOLTUKTA OTURAMAZ"

Cem Küçük, geçtiğimiz sene içerisinde CHP’den ayrılarak AK Parti saflarına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun da, Özgür Özel tarafından hedef alındığını savundu. Özel'in, Çerçioğlu'na hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirten Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'in Özlem Çerçioğlu'na attığı mesajları Çerçioğlu yayınlasa, Özgür Özel o koltukta oturamaz! Bu kadar net söylüyorum. Bak o hanımefendi kibar bir kadınmış. Yani kadınlığa yakışan şey yapmış. Açıklamıyor hem CHP'yi zor durumda bırakmamak hem de bir insanı zor durumda bırakmamak için. Hadi bu yine erkek karşılıklı bilmem ne diyebilirsin. Gerçi karşılıklı bir durum yok da. Ya Özlem Hanım'a attıkları ne? Özlem Hanım'a bunun daha ağırlarını, bunun kadar ağırlarını ona da atmış ve mahkemeye verseler birkaç milyon tazminat alır."

Cem Küçük'ten canlı yayında bomba iddia: 'Özgür Özel o mesajların daha ağırını Özlem Çerçioğlu'na da göndermiş'
Özgür Özel'den Mesut Özarslan'ın 'küfür' iddialarına cevap
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e 'İftira' davası
#chp
#özgür özel
#cem küçük
#Özlem Çerçioğlu
#Mesut Özarslan
#Politika
