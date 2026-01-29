Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e 'İftira' davası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarının "gerçek dışı ve mesnetsiz" olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, "Bu tür beyanlar kişilik haklarını ihlal eden sorumsuz girişimlerdir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e 'İftira' davası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
19:15
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
19:15

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisiyle ilgili beyanda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e 'İftira' davası

"İFTİRA TAŞIYAN HER TÜRLÜ GİRİŞİM YARGININ TAKDİRİNE SUNULMUŞTUR"

Başkan Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur"

#Politika
