Özgür Özel'den sarsıcı iddia! Özlem Çerçioğlu cevap verdi: Korkuyor musun diye sordu mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu söyledi.

"KORKUYOR MUSUN DİYE SORDUM"

Özel, bir gazetecinin, Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'den AK Parti'ye başka isimlerin geçip geçmeyeceğine yönelik soruya, "Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri. Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." cevabını verdi.

ÇERÇİOĞLU CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

Çerçioğlu ise CNN Türk'te canlı yayına bağlanarak Hande Fırat'a konuştu. Çerçioğlu, Özel'in yapıldığını öne sürdüğü konuşma hakkında "Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var. Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi." dedi.