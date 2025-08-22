Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Özgür Özel'den sarsıcı iddia! Özlem Çerçioğlu cevap verdi: Korkuyor musun diye sordu mu?

CHP Genel Başkanı, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında ses getirecek bir açıklamada bulundu. Özel, Çerçioğlu hakkında dosyalar olduğunu iddia ederek bir görüşme sırasında "Korktuğun bir şey var mı?" diye sorduğunu ve "Korkuyorum" cevabı aldığını öne sürdü. Çerçioğlu'ndan ise bu sözlere cevap gecikmedi.

Özgür Özel'den sarsıcı iddia! Özlem Çerçioğlu cevap verdi: Korkuyor musun diye sordu mu?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
00:29
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
00:39

Genel Başkanı , soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu söyledi.

Özgür Özel'den sarsıcı iddia! Özlem Çerçioğlu cevap verdi: Korkuyor musun diye sordu mu?

"KORKUYOR MUSUN DİYE SORDUM"

Özel, bir gazetecinin, 'nun ardından CHP'den AK Parti'ye başka isimlerin geçip geçmeyeceğine yönelik soruya, "Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri. Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." cevabını verdi.

Özgür Özel'den sarsıcı iddia! Özlem Çerçioğlu cevap verdi: Korkuyor musun diye sordu mu?

ÇERÇİOĞLU CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

Çerçioğlu ise CNN Türk'te canlı yayına bağlanarak Hande Fırat'a konuştu. Çerçioğlu, Özel'in yapıldığını öne sürdüğü konuşma hakkında "Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var. Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi." dedi.

